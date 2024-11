A 5 MESI DALLA EUROPEE IN UMBRIA FDI SCENDE DAL 32,6% AL 19,5%, IL PD DI ELLY SCHLEIN SALE DAL 26.4% AL 30,8%



Non c’e’ solo da rimarcare la vittoria a sorpresa di Stefania Proietti su Donatelli Tesei alle Regionali in Umbria con un margine di oltre 5 punti in percentuale, ma vanno studiati anche i voti dei partiti delle due coalizioni.

Iniziamo dal centrodestra. Fratelli d’Italia alle Europee di giugno in Umbria aveva raggiunto il 32,6%, ora il crollo al 19,5%

Forza Italia sale dall’8,4% delle Europee al 9,4%. Le Lega sale di poco, grazie al traino della candidata leghista a Presidente, dal 6,8% al 7,6% ma Salvini puntava al 15%.

Ridimensionato Bandecchi che con Alternativa popolare raggiunge un misero 2,4% e crolla nella sua Terni di cui è sindaco.

Passiamo al Campo largo

Travolgente il Pd di Elly Schlein che passa dal 26,4% al 30,8%, premiata da tutti gli umbri per il suo costante impegno a ricercare l’unità delle opposizioni .

Il M5S scende dall’8,9% delle Europee al 4,8%, Avs dal 5,7% al 4,2%.

Azione e Italia Viva, attraverso liste civiche hanno portato compessivamente circa il 4% di voti.

