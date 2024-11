L’ENNESIMO SCHIAFFO ALLA SCUOLA PUBBLICA DI UNA SEDICENTE DESTRA AL SERVIZIO DEI RICCHI



La scuola torna terreno di scontro tra maggioranza e opposizione. Oggetto del contendere un emendamento firmato Fratelli d’Italia che propone un voucher dal 2025 alle famiglie che hanno un reddito Isee fino a 40mila euro viene riconosciuto “spendibile esclusivamente presso una scuola paritaria”, per un importo annuale massimo pari a euro 1.500 per ogni studente frequentante. La proposta – firmata dal deputato FdI Lorenzo Malagola – prevede un finanziamento complessivo massimo di 65 milioni annui.

Una proposta su cui insorge l’opposizione: “Pensavamo che con i tagli alla scuola pubblica ed ai posti in organico del personale scolastico in questa manovra si fosse già toccato il fondo, ma con gli emendamenti della maggioranza si sta iniziando a scavare”, sottolineano in una nota gli esponenti M5S in commissione cultura alla camera Antonio Caso, Anna Laura Orrico e Gaetano Amato.

“Fratelli d’Italia ha messo nero su bianco la proposta choc di dare un voucher fino a 1.500 euro all’anno esclusivamente a chi è iscritto a scuole private. Il messaggio che stanno dando è fin troppo chiaro: da un lato con le misure di Valditara e proposte come queste affossano la scuola pubblica, dall’altro foraggiano quelle private sia direttamente che indirettamente incentivando le famiglie ad iscrivere lì i propri figli per avere il voucher. Una misura che ricalca la nostra dote educativa, ma stravolgendone il senso perché va ad aumentare le disuguaglianze discriminando in maniera insensata le famiglie che scelgono gli istituti pubblici. A questo punto .- concludono i pentastellati – ci chiediamo: ma che cosa ha fatto la scuola pubblica a Giorgia Meloni per essere così bistrattata? Perché a Fratelli d’Italia la scuola pubblica fa così schifo?”.

(da agenzie)

