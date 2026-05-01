LA LEGA ORA TREMA: BOOM DI ISCRIZIONI AL PARTITO DI VANNACCI IN LOMBARDIA E VENETO. FUTURO NAZIONALE CONTINUA A CRESCERE, SOPRATTUTTO NELLE DUE REGIONI DEL NORD (CON 10MILA E OLTRE 7 MILA ADESIONI), STORICI FEUDI ELETTORALI DEL CARROCCIO
VANNACCI SI STA MANGIANDO PEZZO DOPO PEZZO IL CARROCCIO CAVALCANDO I TEMI SPOSATI DALLA LEGA IN QUESTI ANNI, IN PRIMIS LA REMIGRAZIONE MA CON IL VANTAGGIO DI ESSERE ALL’OPPOSIZIONE
L’indiscrezione girava da giorni a via Bellerio, come nel più classico dei passaparola, e purtroppo per la Lega la notizia è vera: il boom di iscrizioni di Futuro nazionale, il partito fondato dallo scissionista Roberto Vannacci, è focalizzato in due regioni. “Quelle” regioni: la Lombardia e il Veneto. Gli storici bacini elettorali e militanti del Carroccio.
A guardare i dati suddivisi per regioni che Repubblica ha potuto visionare, Fn ad oggi ha superato quota 10 mila iscritti in Lombardia, dove tra le altre cose h
appena creato la componente in Regione con due consiglieri (ma si parla di nuovi arrivi a breve, uno da Fi e un altro da FdI).
Ed è vero che un iscritto “futurista” non è paragonabile al socio militante della Lega, a livello di impegno quotidiano per così dire, ma sono numeri che stanno impressionando, se si pensa che Fn è stata fondata da un paio di mesi.
La Lega Lombarda nel 2024 ha dichiarato 193 mila euro di introiti dalle quote associative, cioè dalle tessere: se si fa un calcolo medio del costo annuale dell’iscrizione, cioè 25 euro, parliamo di 7.700 persone. Possibile? Sì, possibile.
“Si stanno iscrivendo persone fuori dai circuiti classici e creando comitati dappertutto – racconta Max Bastoni, storico leghista milanese ora entrato in Fn – e non parliamo di estremisti ma gente normalissima:professionisti, commercianti, e anche tanti giovani. La tipica composizione sociale una volta della Lega”.
Fn si sta mangiando pezzo dopo pezzo il bacino elettorale del Carroccio. Cavalcando i temi sposati dalla Lega in questi anni, in primis remigrazione e “battaglia di civiltà”, con la differenza che oggi Fn sta all’opposizione e può predicare coerenza.
(da Repubblica)
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