A CASA BUCCI SONO TUTTI NERVOSI? LA “FENOMENA” NON AVREBBE VINTO SE TUO MARITO AVESSE GOVERNATO NELL’INTERESSE DI TUTTI E NON DI POCHI, FATTENE UNA RAGIONE



Troppo cocente la delusione per la sconfitta elettorale, così, anche la pacata signora Laura Sansebastiano, contitolare di una nota pasticceria a Carignano e soprattutto consorte dell’ex sindaco oggi presidente di Regione Liguria Marco Bucci, sui social ha “sbroccato”.

E’, infatti, intervenuta in un post pubblicato sulla pagina “Genova contro il degrado” in cui veniva criticata una situazione di abbandono in corso Italia: un’area da tempo delimitata con delle transenne all’interno della quale è cresciuta l’erba. “Questo sarebbe il nostro biglietto da visita” si conclude il post.

La first lady regionale, nonostante la predisposizione alla dolcezza derivante dall’attività professionale, non ha potuto contenere l’acidità e se ne è uscita con il commento rivolto alla nuova sindaca di Genova, Silvia Salis: “Ora ci pensa la fenomena!!!”.

Sia chiaro, sui social, da parte di politici di tutti i campi, si legge ben di peggio. Però, insomma, l’aplomb e il distacco che Laura Sansebastiano aveva dimostrato in tutti questi anni “vincenti” per la parte politica del marito sembrano essersi sgretolati come una meringa con la vittoria di Silvia Salis e del centrosinistra.

Ad aggravare il quadro la mai digerita fotografia in cui Salis, incrociando in campagna elettorale il presidente regionale ad un evento, lo “stoppa” con quel braccio disteso e la mano a sfiorare la spalla di Bucci in una immagine ormai simbolo – in particolare quella scattata dal fotografo di Repubblica Andrea Leoni – che segna un vero e proprio cambio di percezione della politica ligure.

(da La Repubblica)

