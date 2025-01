LE POSIZIONI PROGRESSISTE TENDONO AD AUMENTARE CON GLI ANNI DI STUDIO: NON È UN FENOMENO ESCLUSIVO DELL’OCCIDENTE: È DIFFUSO ANCHE IN COREA DEL SUD, CINA E TUNISIA



Le giovani donne sono sempre più progressiste, mentre gli uomini della stessa età tendono al conservatorismo. Una serie di studi ha rivelato un divario potenzialmente drammatico tra i sessi ovunque. La guerra generazionale non è quella che sembra. Non si sta svolgendo tra gli ultracinquantenni, definiti “boomers”, e gli under 25, ma all’interno dei giovani stessi, tra i due sessi. Una serie di studi e sondaggi pubblicati dalla stampa anglosassone ha esaminato questo sconcertante fenomeno. Scrive Le Monde

Si potrebbe riassumere così: le ragazze sono sempre più progressiste, mentre i ragazzi della stessa età sono sempre più conservatori. Un sondaggio Gallup pubblicato dal Financial Times scorso rivela che le donne americane di età compresa tra i 18 e i 30 anni sono 30 punti più liberali (nel senso americano, cioè a sinistra) rispetto ai loro colleghi maschi. Sei anni fa questo divario culturale e politico non esisteva.

È inoltre più alto di 30 punti in Germania e di 25 punti nel Regno Unito, non ha equivalenti tra le donne più anziane e non è un fenomeno esclusivo dell’Occidente: è altrettanto diffuso in Corea del Sud, Cina e Tunisia, sottolinea il quotidiano, analizzando una serie di dati sull’argomento. Ovunque si sta aprendo un divario potenzialmente drammatico tra giovani donne e giovani uomini.

Questo è senza dubbio in parte il risultato di #metoo. Questo movimento non solo ha liberato le donne a parlare di molestie, ma ha anche legittimato il senso di ingiustizia provato da coloro che non esitano più a esprimerlo.

È indubbiamente in parte il risultato di #metoo. Questo movimento non solo ha liberato le donne a parlare di molestie, ma ha anche legittimato il senso di ingiustizia provato da coloro che non esitano più a parlare. A ciò si aggiunge il divario educativo. Le posizioni progressiste tendono ad aumentare con gli anni di studio. Secondo Eurostat, le donne europee di età compresa tra i 25 e i 34 anni hanno più titoli di studio superiori rispetto agli uomini della stessa età: il 46% contro il 35%.

Nonostante questi progressi, le disuguaglianze di genere rimangono elevate. Nel 2022, il salario medio delle donne francesi era inferiore del 23,5% rispetto a quello degli uomini francesi. Le madri sono responsabili dell’80% delle famiglie monoparentali nel nostro Paese; il 20% delle donne – e il 34% quando hanno figli – cade in povertà al momento del divorzio, rispetto all’8% degli uomini, secondo uno studio pubblicato dalla Fondation des femmes il 14 marzo. Le pensioni delle donne sono inferiori del 28% rispetto a quelle degli uomini, e addirittura del 40% se si escludono le pensioni di reversibilità.

Ma questo non ha impedito un contraccolpo da parte di alcuni uomini contro l’emancipazione femminile. Ne è testimonianza l’ascesa dei movimenti maschilisti, che sostengono una concezione virilista del mondo e delle relazioni. Peggio ancora, questo divario di valori tra i giovani sta già avendo conseguenze palpabili nell’arena politica.

Secondo l’Economist del 13 marzo, in Germania e in Francia gli uomini al di sotto dei 30 anni si stanno orientando verso i movimenti di estrema destra più dei loro coetanei. Il settimanale britannico sottolinea anche un dato: il 72% delle giovani donne americane che hanno votato alle elezioni generali del 2022 ha sostenuto il candidato democratico, rispetto al 54% dei giovani uomini. Nel 2008 la differenza era quasi nulla. In Portogallo, il partito populista di destra Chega ha prosperato alle elezioni generali del 10 marzo grazie al massiccio sostegno di elettori giovani e poco istruiti.

È come se alcuni lavoratori sotto i 30 anni che si sentono esclusi dalla globalizzazione, che hanno poche qualifiche e che provengono da regioni industriali in perdita, rivolgessero il loro risentimento contro le donne, in particolare quelle istruite ed emancipate. È difficile non pensare alla frase che l’attivista femminista Claudine Monteil ha attribuito a Simone de Beauvoir: “Basterà una crisi politica, economica o religiosa perché i diritti delle donne, i nostri diritti, siano messi in discussione. Per tutta la vita, bisogna rimanere vigili”.

Personaggi politici come Donald Trump stanno già prosperando sulla rabbia di questi giovani uomini; il diritto all’aborto è in fase di arretramento negli Stati Uniti e minacciato in Italia. L’apparato che potrebbe erodere decenni di emancipazione femminile e la marcia verso l’uguaglianza viene messo in atto sotto i nostri occhi, nel cuore stesso delle democrazie. È necessaria una vigilanza beauvoiana. Ma potrebbe non essere sufficiente.

(da Le Monde)

