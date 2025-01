I LIBERALI AL 4%, SOTTO LA SOGLIA DI SBARRAMENTO



Il sondaggio della BIld per le prossime elezioni tedesche, il primo del 2025, segna un quadro ancora in evoluzione, ma in cui conducono i conservatori di Cdu e Csu con il 31%, uniche forze stabili rispetto ai rilevamenti di fine 2024.

Seguono gli estremisti di AfD al 21,5%, in crescita di un punto.

La Spd del cancelliere uscente si ferma al 15,5% (-1% rispetto a fine anno) e a 13,5% i Verdi (in crescita di un punto e mezzo).

La Fdp recupera invece qualcosa e si assesta intorno al 4%, è dunque ancora lontana la soglia per entrare in parlamento del 5.

Si ferma al 3% la Linke (perde così un punto), in calo anche il Bsw di Sahra Wagenknecht, dato al 6,5%, mezzo punto in meno.

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Gennaio 6th, 2025 at 20:00 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.