IL CAPOGRUPPO AL SENATO, MASSIMILIANO ROMEO, SPEDISCE UN MESSAGGIO AL GENERALE CHE INNEGGIA ALLA X MAS: “IL CUORE DELLA LEGA PENSA AD ALTRO” … DOPO IL FLOP DELLE REGIONALI IN TOSCANA, DOVE VANNACCI HA AVUTO CARTA BIANCA, ANCHE SALVINI HA CRITICATO IL SUO VICE: “CI FA PERDERE PIÙ VOTI DI QUANTI CE NE FA GUADAGNARE”



Nella Lega le uscite di Roberto Vannacci su fascismo e dintorni sono vissute con sempre maggiore fastidio. A caldo il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo si lascia sfuggire solo una frase che, pur dialetticamente morbida, marca una

distanza: «Prendo atto delle dichiarazioni di Vannacci, ma il cuore della Lega pensa ad altro».

Ma è nelle chat del popolo leghista che monta la rabbia per l’ennesima uscita, ritenuta una provocazione, dell’ex generale che Matteo Salvini ha voluto gratificare del ruolo di vicesegretario federale. «Noi abbiamo sempre detto alla sinistra di smetterla di guardare al passato — scrive un vecchio militante — A noi del fascismo non frega niente. Ce lo ha insegnato Umberto Bossi».

È noto che l’ingresso nella Lega di Vannacci è sempre stato mal sopportato dalla vecchia guardia. Più d’uno degli esponenti di vertice del partito lo scorso anno disse chiaramente che non lo avrebbe votato alle Europee.

I malumori sono dovuti rimanere confinati negli sfoghi personali. Salvini ha sempre detto che l’ex generale è un valore aggiunto e porta consensi da settori esterni alla Lega. Al congresso di Firenze della primavera scorsa Vannacci ha preso la tessera. Un mese dopo ecco la nomina a vicesegretario.

La sua linea di condotta è rimasta sempre la stessa: i continui richiami alla X Mas, le stroncature del politicamente corretto, le provocazioni sugli orientamenti sessuali. Ma alle Regionali in Toscana, dov’era commissario, il primo flop. Ed ora un nuovo caso, l’insofferenza che cresce.

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Novembre 10th, 2025 at 20:14 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.