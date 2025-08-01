DA UNO CHE ERA ISCRITTO NELLE LISTE DEGLI ELETTORI DEL PARTITO REPUBBLICANO USA NON C’E’ DA STUPIRSI… I MIGRANTI AFFOGATI NEL MEDITERRANO RINGRAZIANO

Matteo Salvini realizza dopo anni il suo desiderio di incontrare il Pontefice. Questa mattina Papa Leone XIV ha ricevuto nella sua biblioteca privata del palazzo Apostolico il ministro dei Trapsorti e delle Infrastrutture accompagnato dalla figlia Mirta.

A darne notizia è la sala vaticana, diffondendo le immagini di quello che per Salvini deve essere stato un vero e proprio traguardo propagandistico. Il leader della Lega non aveva fatto mistero negli ultimi anni di desiderare un incontro con il Santo Padre, all’epoca Francesco, anche se fu lo stesso Bergoglio a spiegare che era stato Salvini a «non aver mai chiesto un’udienza».

I rapporti tra il Papa argentino e Matteo Salvini non sono mai stati dei migliori. Certamente non hanno aiutato alcune foto circolate in rete nel 2016, dove il leader della Lega esibiva fieramente una maglietta con su scritto: «Il mio Papa è Benedetto». Il terreno di scontro era, in quell’occasione, la divergenza di opinione sulle politiche migratorie.

Per questi motivi, secondo quanto riferito dal Messaggero, il pontefice ha sempre fatto intendere di non gradire incontri ravvicinanti con l’allora ministro dell’interno.

(da agenzie)