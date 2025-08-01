IL DEM MATTEO RICCI, CANDIDATO DEL CAMPO LARGO, ALL’ATTACCO DEL MELONIANO ACQUAROLI NEL PRIMO FACCIA A FACCIA: “LE MARCHE SONO FERME” … I SONDAGGI DANNO RICCI IN VANTAGGIO DI DUE PUNTI

La data del 28 e 29 settembre, giorno delle elezioni nelle Marche, nel centrodestra potrebbe assumere un significato politico ben più rilevante, in grado di ridisegnare potenzialmente gli equilibri sulle candidature alle Regionali.

Secondo alcuni rumors rilanciati dal Corriere del Veneto, Fratelli d’Italia attenderebbe l’esito delle urne nelle Marche per decidere se reclamare o meno il candidato governatore in Veneto.

Un’ipotesi che di sicuro non trova il placet di Matteo Salvini. «In Veneto ci sono ora 161 sindaci della Lega, quindi penso che potremo esprimere al meglio un candidato per il Veneto senza imporre niente a nessuno, c’è spazio per tutti e tre i partiti», ha precisato ieri il leader del Carroccio.

In Veneto in questo momento la casella è affidata proprio «in pectore» alla Lega (tra i papabili successori di Luca Zaia si fanno i nomi del segretario regionale del Carroccio Alberto Stefani e del sindaco di Treviso Mario Conte).

Intanto, proprio nelle Marche, ieri pomeriggio, c’è stato il primo scontro diretto tra i due principali candidati, il governatore uscente Francesco Acquaroli (centrodestra) e l’ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci (centrosinistra). «In questi anni abbiamo messo in campo una strategia in cui crediamo e che vorremmo far proseguire. Cioè l’uso dei fondi sociali europei con misure ad hoc per rispondere alle esigenze del territorio che sono l’inclusione sociale e l’occupazione femminile e giovanile», ha spiegato Acquaroli.

«Purtroppo le Marche sono ferme. Serve un patto regionale per il lavoro con sindacati, associazioni di categoria per orientareal meglio le risorse a sostegno di lavoro e sviluppo», ha ribattuto Ricci. Scintille tra i due sfidanti anche sulla Zona economica speciale (Zes).

«Il governo è riuscito a includere le Marche e l’Umbria nella Zes — che è diversa rispetto a quella del Mezzogiorno, ma dà delle opportunità — ha detto Acquaroli, esponente del partito guidato dalla premier Meloni. C’è un percorso parlamentare e quando sarà approvata darà delle opportunità agli imprenditori, il cui problema principale è il peso della burocrazia. La zona economica speciale porterà anche nuovi insediamenti produttivi e darà più chance a chi vuole fare degli ampliamenti».

Il dem Ricci ha contestato la mossa del governo : «La Zes è piena di finzioni, non c’è un euro e con ogni probabilità bisognerà aspettare la legge di Bilancio 2026»

(da agenzie)