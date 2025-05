“È BRAVO AD ALIMENTARE LA RABBIA DI UNA PARTE DI POPOLAZIONE CHE È STATA TRADITA DAL SOGNO AMERICANO. STA DICENDO CHE IL PROBLEMA SONO GLI IMMIGRATI, QUANDO IL VERO PROBLEMA È LA DISLOCAZIONE ECONOMICA. LE TEORIE COSPIRAZIONISTE DI MIO FRATELLO ROBERT KENNEDY JR? LOTTO PER VALORI DIVERSI”



«Se mio padre fosse vivo oggi, detesterebbe quasi tutto ciò che Donald Trump rappresenta».

Lo dice senza mezzi Kerry Kennedy, figlia del senatore Robert Francis Kennedy, fratello del presidente John Fitzgerald. Presidentessa onoraria della Robert F. Kennedy Human Rights Italia, la figlia del senatore ucciso nel giugno del 1968 si trova a Napoli, città da dove prenderanno il via le celebrazioni per il centenario della nascita del padre e dove la Fondazione Kennedy ha aperto la sua seconda sede italiana in collaborazione con FoQus, la fondazione dei Quartieri Spagnoli che, da anni, fa un lavoro di recupero nei quartieri spagnoli secondo un modello educativo centrato sulla tutela dell’ambiente e dei diritti, temi cari a Robert Kennedy.

Gli Stati Uniti sono stati aggiunti alla Civicus Monitor Watchlist, un organismo che individua i Paesi che vivono un declino delle libertà civili

«È il risultato dell’operato di Trump, degli ordini esecutivi progettati pe

smantellare le regole delle istituzioni democratiche, la cooperazione globale, Usaid e i programmi di inclusione e diversità».

Come avvocato, lei rappresenta 12 venezuelani deportati e trasferiti in una prigione di El Salvador.

«Si tratta di persone prelevate senza il giusto processo che la nostra Costituzione consente loro. Nessuno dei nostri clienti aveva precedenti penali, tranne uno con un caso minore. L’80% si trovava negli Usa legalmente. L’amministrazione Trump ha agito in modo autoritario, mandandoli in una delle prigioni più famose al mondo per l’uso di torture e abusi. Siamo andati in El Salvador per incontrarli ma il governo locale non ha riconosciuto il loro diritto ad avere un avvocato».

Trump però è stato votato sull’immigrazione.

«Sta perdendo consenso. Trump è bravo a alimentare la rabbia di una parte di popolazione che è stata tradita dal sogno americano. Alimenta la furia verso l’altro, la tendenza da incolpare chi è diverso. Sta dicendo che il problema sono gli immigrati, quando il vero problema è la dislocazione economica. Ferire donne, neri, immigrati o le persone transgender non risolve nulla».

Che cosa deve fare il partito democratico per recuperare il voto dei maschi bianchi?

«Ascoltarli e affrontate i loro problemi. Molte delle iniziative di Biden hanno fatto del bene alla classe media, ma è mancata la parte di ascolto. Bisogna saper comunicare».

È un problema di messaggio più che di idee politiche?

«Negli ultimi sei mesi della campagna, i repubblicani erano presenti sui social media a un ritmo 12 volte superiore rispetto a democratici. Indipendentemente da ciò che dicevano i democratici, la gente lo sentiva dire dai repubblicani 12 volte di più».

C’è difficoltà da parte dei democratici nel trovare leader

«Chris Murphy senatore del Connecticut sta facendo un lavoro incredibile di

opposizione; Chris Holland, del Maryland è appena andato in El Salvador; Corey Booker ha battuto il record per il più lungo filibuster del Senato, un oratore eccellente e una figura carismatica. Credo che il campo sia ricco, ci sono persone che alle prossime primarie avranno occasione di farsi conoscere».

Oggi a Napoli iniziano le celebrazioni per la nascita di suo padre, Robert Kennedy. Quale è la parte più importante della sua eredità politica?

«In occasione della morte di Martin Luther King diede un discorso in cui citò Eschilo: “La nostra missione è domare la natura selvaggia dell’uomo e rendere gentile la vita in questo nostro mondo”. Questa frase riassume il modo in cui si è sempre mosso contro i bulli, non importa chi fossero, se il crimine organizzato, i suprematisti bianchi, le aziende che abusavano delle persone o i governi sudafricani che praticavano l’apartheid».

Di quali sue qualità avremmo bisogno oggi?

«Mio padre era una persona unica, gentile, compassionevole. Toccare il viso di un bambino, abbracciare qualcuno: aveva la capacità di comprendere il dolore altrui e affrontarlo».

Di suo fratello Robert Kennedy Jr ha detto che non è d’accordo con ciò che dice in materia di politiche pubbliche e sanitarie. Quanto è difficile per lei parlare di lui?

«Adoro Bobby ma ho dedicato tutta la mia vita alla difesa dei diritti umani e continuerò a farlo. Questo è ciò che sono».

Lei pensa che suo fratello creda in quello che dice, nelle teorie cospirazioniste che divulga, o lo fa per tornaconto?

«È una domanda irrilevante. La mia domanda è: ciò che sta proponendo è coerente con la mia visione di un mondo più giusto e pacifico? Se non lo è, devo impegnarmi per combatterlo. Questa è l’unica domanda che mi faccio, non perché la pensa così o cosa lo motiva o se sta dicendo la verità».

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Maggio 5th, 2025 at 21:09 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.