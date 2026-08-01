DA VIA DELLA SCROFA SUBITO CORRONO AI RIPARI: “PAROLE A TITOLO PERSONALE, NON È LA NOSTRA POSIZIONE”. NON QUELLA UFFICIALE, MA QUANTI NEL PARTITO DELLA MELONI LA PENSANO COME CIRIELLI?

“Chiamerei Vannacci e gli chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro, quali responsabilità intende assumersi e quali soluzioni propone”. Così il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d’Italia, oggi a Ischia, a margine della presentazione del circolo isolano di Gioventù Nazionale.

“Mi auguro che si possa governare insieme a Vannacci. Se loro vogliono governare con noi, non vedo perché dovremmo escluderli”, ha aggiunto per poi spiegare: “Potrebbero imprimere una spinta maggiore sul versante della sicurezza oppure indurre FdI a concentrare maggiormente l’azione su questo tema”.

“Sono parole a titolo personale. Non è la posizione di FdI”. Lo affermano all’ANSA fonti del partito di Giorgia Meloni, a proposito delle dichiarazioni del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, che si è augurato che “si possa governare insieme a Vannacci”.

“Cirielli getta la maschera di Fratelli d’Italia: alla disperata caccia di Vannacci per non perdere le comode poltrone di governo. La rincorsa a destra è solo all’inizio, visti i numeri devastanti della Lega. Che finaccia: a inseguire il cattivismo del generale. Sbugiardati. Un caro saluto a Tajani”. Lo dice il senatore del Pd Filippo Sensi, replicando al viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli che oggi auspica: “spero si possa governare con Vannacci”.

(da agenzie)