NON CONDIVIDE I DAZI DI TRUMP ED E’ PREOCCUPATO PER LA PROPRIA CREDIBILITA’



Scott Bessent, segretario al Tesoro degli Stati Uniti ed ex gestore di hedge fund, sarebbe pronto a lasciare l’amministrazione Trump.

Lo sostiene la rivista The New Republic, secondo cui la decisione sarebbe maturata dopo l’annuncio della nuova politica commerciale di Donald Trump, che prevede un dazio base del 10% su quasi tutte le merci straniere. Una mossa che ha già avuto pesanti ripercussioni sui mercati finanziari, con il Dow Jones e il Nasdaq in calo ai minimi dal 2020.

Durante il programma Morning Joe su Msnbc, la giornalista Stephanie Ruhle ha spiegato che Bessent si trova sempre più isolato all’interno del governo e starebbe valutando l’uscita per salvaguardare la propria credibilità, con l’ipotesi di un futuro ruolo alla Federal Reserve.

Bessent avrebbe cercato di dissuadere altri Paesi da eventuali ritorsioni commerciali, temendo un’escalation delle tensioni globali, ma il suo appello è apparso scollegato dalle pressioni politiche cui sono sottoposti i leader stranieri.

Nonostante in passato avesse minimizzato gli effetti dei dazi definendoli semplici “aggiustamenti di prezzo”, Bessent sembrerebbe ora più consapevole del loro impatto negativo, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione americana, che dipendono da beni d’importazione a basso costo.

Secondo Ruhle, il segretario è ben conscio dei danni provocati dalle politiche economiche di Trump e starebbe cercando una via d’uscita prima che la sua posizione diventi insostenibile.

(da agenzie)

