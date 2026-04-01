DIMINUISCE LA DISTANZA TRA FDI E PD

Secondo l’ultima rivelazione Agi/Youtrend, media ponderata dei sondaggi nazionali

sulle intenzioni di voto che include sondaggi realizzati dal 26 marzo all’8 aprile, nel centrosinistra continua il buon momento del Pd che cresce dello 0,6% attestandosi al 22,4% e riducendo la distanza con FdI al 28,1 (-0,1%).

Il M5S sembra invece avere perso lo slancio intravisto con la vittoria del no al referendum. Il partito di Giuseppe Conte perde mezzo punto e registra il 12,7%. Mentre quello di Matteo Salvini registra un rimbalzo significativo e sembra aver riassorbito in parte lo shock Vannacci: la Lega, infatti, guadagna quasi un punto in due settimane tornando sopra il 7% e superando Avs.

La Supermedia liste

FdI 28,1 (-0,1)

Pd 22,4 (+0,6)

M5S 12,7 (-0,5)

Forza Italia 8,6 (-0,3)

Lega 7,2 (+0,9)

Verdi/Sinistra 6,4 (-0,3)

Futuro Nazionale 3,3 (-0,3)

Azione 3,0 (=)

Italia Viva 2,3 (+0,1)

+Europa 1,5 (=)

Noi Moderati 1,0 (-0,2)

La Supermedia coalizioni 2026

Campo largo 45,4 (=)

Centrodestra 44,9 (+0,3)

Futuro Nazionale 3% (-0,3)

Azione 3,0 (=)

Altri 3,4 (=)

(da agenzie)