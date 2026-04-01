LA CONDANNA DEI BOMBARDAMENTI INDISCRIMINATI CONDOTTI DA ISRAELE E LA SINTONIA CON LEONE XIV SULLA PACE E SULLE INACCETTABILI MINACCE DI TRUMP …DURANTE UNA PASSEGGIATA IN VIA DEL CORSO MACRON SI FERMA A SOCCORRERE UN ANZIANO



Le distanze sono le solite: qualche eccesso di laïcité , secondo la Santa Sede, l’eutanasia. Eppure mai come stavolta ci si attende che tra il presidente francese e il Papa finisca per prevalere la sintonia.

Questa mattina Emmanuel Macron sarà ricevuto per la prima volta da Leone XIV, in Vaticano, e la sintonia evidente di questi giorni ha a che fare con la preoccupazione comune per il Medio Oriente e in particolare il Libano.

Il presidente francese è arrivato ieri a Roma e ha incontrato i vertici della comunità di Sant’Egidio, accolto dal fondatore Andrea Riccardi e dal presidente Marco Impagliazzo, «sono qui per la pace e per vedere i miei amici».

L’altro giorno Macron ha condannato i «bombardamenti indiscriminati condotti da Israele» e ripetuto che il Libano «deve far parte» della fragile tregua nel conflitto nato dall’attacco di Usa e Israele all’Iran. Più in generale, ha continuato a invocare il ritorno al multilateralismo contro il prevalere della «legge del più forte» e il ruolo che in questo può avere l’Europa.

Tutte considerazioni condivise nella sostanza dalla Santa Sede, anche se resta una distanza importante sul riarm

Domani pomeriggio Leone XIV guiderà una veglia di preghiera per la pace nella basilica di San Pietro. Ieri ha ricevuto in udienza il nuovo nunzio negli Usa, l’arcivescovo Gabriele Giordano Caccia, e David M. Axelrod, analista politico ed ex consigliere di Barack Obama. Il Papa tesse la tela diplomatica, lavora al dialogo, ma pone dei limiti. Dopo la minaccia di Trump all’Iran — «Stasera un’intera civiltà morirà» — Prevost è stato netto: «Non è accettabile».

(da agenzie)

This entry was posted on venerdì, Aprile 10th, 2026 at 15:43 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.