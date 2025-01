IL MINISTRO DEGLI ESTERI: “QUALCUNO ANDRÀ LA PROSSIMA SETTIMANA. IO NO PERCHÉ NON C’ENTRO NULLA, SALVINI HA DETTO CHE PUÒ ANDARE, MA IN REALTÀ LA QUESTIONE NON RIGUARDA NEANCHE LUI. POI SE CI COINVOLGONO COME VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO È UN ALTRO DISCORSO”



Anche il ministro Antonio Tajani si sfila: 24 ore prima che Almasri varcasse i confini italiani, in una riunione a Palazzo Chigi, non si parlò del libico che di lì a poco sarebbe stato arrestato e rilasciato.

17 gennaio, venerdì, Chigi: presenti il sottosegretario Alfredo Mantovano, i ministri Tajani e Matteo Piantedosi, il capo della polizia Vittorio Pisani, e poi i capi dei servizi di intelligence, Giovanni Caravelli (Aise), Bruno Valensise (Aisi) e Vittorio Rizzi (Dis). Quel giorno non si parla del caso che di lì a poco sarebbe scoppiato nelle mani del governo.

Il focus della questione, confermano diverse fonti, è Mohammad Abedini, l’ingegnere iraniano arrestato a Malpensa il 16 dicembre 2024. Un caso diventato un boomerang (un altro) perché di lì a poco, il 19 dicembre, finisce nella prigione di Evin (Iran) Cecilia Sala.

Abedini verrà rilasciato il 13 gennaio con una richiesta di revoca degli arresti del ministro Nordio. Quattro giorni dopo, la riunione a Chigi.

Il caso dell’iraniano ha creato una corto circuito, dunque serve un maggior coordinamento tra forze di polizia e servizi segreti, soprattutto su casi delicati e su soggetti su qui quali gli 007 possono già avere informazioni.

Più fonti giurano che quel 17 gennaio non si parlò del comandante libico. Anzi, in quel momento nessuno sapeva fosse in Germania. Tajani al Fatto conferma: “Posso assicurare che non abbiamo fatto riunioni su Almasri. Il 17 gennaio abbiamo parlato di immigrazione e di persone che circolano liberamente”.

Nella notte tra il 18 e il 19 gennaio il libico viene arrestato dalla polizia a Torino, in esecuzione di un mandato di cattura spiccato dalla Corte dell’Aia. Il resto è storia nota, culminata con la scarcerazione di Almasri per un errore procedurale: viene riportato in Libia con un volo di Stato dei Servizi.

Su questo le opposizioni chiedono a Meloni di riferire in Parlamento. “Io questo tema l’ho posto – spiega Tajani al Fatto –, qualcuno andrà la prossima settimana. Io no perché non c’entro nulla, Salvini ha detto che può andare, ma in realtà la questione non riguarda neanche lui. Poi se ci coinvolgono come vicepresidenti del Consiglio è un altro discorso”.

Ma c’è un buco di 48 ore prima del rimpatrio e Nordio poteva risolvere la questione con un tratto di penna: “No, è arrivato un documento di 40 pagine con le accuse in inglese, da tradurre: non è così semplice”, conclude Tajani.

(da Fatto quotidiano”)

