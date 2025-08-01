GIÀ CONSIGLIERE DIPLOMATICO DI SALVINI AI TEMPI DEL VIMINALE, BELTRAME È ATTUALMENTE CONSIGLIERE DIPLOMATICO DI GIORGETTI AL MEF. E IN PASSATO È STATO CONSIGLIERE IN VENETO CON LUCA ZAIA

Piccolo valzer di fine estate in casa Farnesina. Ma la pista da ballo è di quelle che contano. Riguarda infatti l’ambasciata a Mosca. Ed ecco la notizia. Cecilia Piccioni, che da luglio dello scorso anno guida l’ambasciata italiana all’ombra del Cremlino, tornerà a Roma.

Dalla Piazza Rossa ai vertici del ministero di Antonio Tajani: guiderà la potentissima Direzione generale per gli affari politici (Dgap), sarà la prima donna a farlo, e con la nuova riforma della Farnesina al via oggi in Cdm ricoprirà anche la carica di vicesegretario generale.

E a Mosca? Qui c’è la seconda notizia, riferita al Messaggero da fonti di governo. Per gestire i rapporti con Putin, ora che Tajani ha voluto al suo fianco a Roma Piccioni, c’è Stefano Beltrame. Ovvero l’ex consigliere diplomatico di Matteo Salvini, ai tempi ruggenti del Viminale e del governo gialloverde, quando i viaggi e i rapporti moscoviti del leader leghista sono finiti nell’occhio del ciclone politico e mediatico.

Insomma l’ambasciatore “di Salvini” va a Mosca? Non proprio.

Beltrame è stato molto altro. Diplomatico rodato anche se promosso di grado recentemente, grande esperto di Asia dove ha trascorso un pezzo di carriera (è stato console a Shanghai), ha ricoperto fino ad oggi la carica di consigliere diplomatico di Giancarlo Giorgetti al Mef. Un fidatissimo del titolare dei conti. E nel suo palmarès conta anni di collaborazione con un terzo “pezzo da 90” del Carroccio: Luca Zaia, il “Doge” Veneto di cui Beltrame, veronese doc, è stato consigliere in regione.

Piccioni è un nome notissimo per chi mastica la diplomazia. Romana doc, carriera snodata fra la capitale, Washington e New York ma anche istituzioni internazionali come la Banca Mondiale e aziende come Fincantieri, era stata inviata a Mosca da Tajani nel luglio del 2024. Risale a novembre dello stesso anno il video dell’ambasciatrice che incontra al Cremlino Vladimir Putin, prima italiana a stringere la mano allo “zar” dopo tre anni di guerra.

Missione fisicamente azzoppata, se è vero che le reciproche rappresaglie diplomatiche fra Italia e Russia seguite all’invasione hanno decimato lo staff diplomatico (e non solo) dell’ambasciata italiana.

Tajani ha infine deciso di promuovere Piccioni richiamandola a Roma a capo della Dgap, direzione già guidata da Pasquale Ferrara che d’ora in poi, con la riforma in fasce, avrà un perimetro di azione assai più ampio, esteso a importanti affari economici. E non è poco, ai tempi dei dazi di Trump.

Beltrame. Nome già balzato agli onori delle cronache nei mesi scorsi, durante l’ultimo “valzer” di ambasciatori in Cdm a inizio estate. Ricordate? Giorgetti chiese un posto all’altezza per il suo fidato consigliere e quel posto nella lista in mano a Tajani ancora non c’era. Ne era nato uno stallo, con annesse tensioni,

poi risolte nelle settimane a venire.

Ora la sede di peso c’è, eccome. A Mosca va un diplomatico esperto, già ambasciatore a Vienna, che spesso ha lavorato al fianco di prime file della Lega ed è facile che questo accenda qualche riflettore sulla nomina.

Si ricorda la sua presenza discreta, ma assai influente, ai tempi di Salvini al Viminale. Sì, anche nella preparazione delle missioni russe finite poi al centro di una bufera politica e una serie di inchieste mediatiche ma senza alcun risvolto giudiziario, il “Russiagate” in salsa italiana.

Ma anche nelle missioni americane, studiate da Beltrame per compensare e smorzare l’immagine di un leader tutto spostato verso Est. Riuscì perfino a far ottenere a Salvini una stretta di mano a Washington, e incontro a seguire, con l’allora influentissimo vicepresidente di Trump, Mike Pence, poi assurto a nemico giurato del movimento MAGA dopo l’assalto a Capitol Hill.

