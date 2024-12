LA CASSAZIONE HA RESPINTO L’ULTIMO RICORSO DEI 4 STUPRATORI… INVECE CHE PENSARE A FAR LA GUERRA AI MAGISTRATI, IL GOVERNO DOVREBBE ABBREVIARE I TEMPI DELLA GIUSTIZIA

Undici anni dopo i fatti, si aprono le porte del carcere per quattro giovani che nel 2013 avevano costretto un’amica, dopo una serata in un locale, a fare sesso con ognuno di loro. Al termine di un iter lungo e complicato è infatti arrivata la parola fine da parte della Cassazione.

Due dei condannati dovranno scontare 4 anni e 2 mesi, gli altri due 4 anni di reclusione. Erano stati assolti in primo grado a Novara nel 2019, poi un primo processo d’appello aveva ribaltato la sentenza condannandoli. Ma la Cassazione aveva annullato la sentenza rinviando gli atti alla corte d’appello di Torino. Qui i quattro erano stati condannati, e ora la Suprema Corte ha respinto l’ultimo ricorso.

I quattro amici fino all’ultimo si sono detti innocenti, sostenendo che tutto era avvenuto con il consenso della ragazza. Lei, che oggi ha 27 anni e all’epoca era minorenne, ha sempre detto di aver ceduto per la paura delle minacce, e ha ricordato che già in un’occasione precedente due dei quattro giovani avevano allungato le mani su di lei.

(da agenzie)