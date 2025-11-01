A BORDO DELL’AIR FORCE ONE, IL CIALTRONE LE HA PUNTATO CONTRO IL DITO: “BLOOMBERG DOVREBBE LICENZIARLA” … MARJORIE TAYLOR GREENE, EX FEDELISSIMA DEL TYCOON, TUONA CONTRO “THE DONALD”: “IL POPOLO AMERICANO NON TOLLERERÀ PIÙ STRONZATE…”

“Quiet, quiet piggy”. “Zitta, stai zitta cicciona”. Questo l’insulto sessista, bodyshaming e pure antianimalista se si considera il termine “piggy” (“grassa come un maiale”) che Donald Trump ha rivolto ad una giornalista di Bloomberg che gli stava ponendo una domanda sul caso di Jeffrey Epstein. Secondo quanto

riportato da diversi media americani, il presidente ha offeso la reporter qualche giorno fa, a bordo dell’Air Force One.

Trump stava tornando a Washington quando Catherine Lucey, la giornalista di Bloomberg insultata, gli ha chiesto perché non volesse pubblicare i documenti su Epstein. Il presidente l’ha guardata e puntandole il dito contro ha detto: “Zitta, stai zitta, cicciona”.

Parlando con i giornalisti sulla pista d’atterraggio il tycoon ha continuato ad attaccare Lucey dicendo che “Bloomberg dovrebbe licenziarla”. “Piggy” è stato uno degli insulti preferiti del tycoon in passato. Durante la sua campagna presidenziale del 2016, l’ex Miss Universo Alicia Machado, che vinse il titolo a 19 anni quando Trump era comproprietario dell’organizzazione, affermò che il presidente aveva minacciato di toglierle il titolo dopo che era “ingrassata”.

Marjorie Taylor Greene attacca Donald Trump e i Maga sul caso di Jeffrey Epstein sostenendo che sia stata “una delle cose più distruttive per il movimento”. In una conferenza fuori da Capitol Hill con le vittime del finanziere pedofilo la deputata, ex fedelissima del presidente americano, ha detto che “il popolo americano non tollererà altre stronzate”, sul caso.

(da agenzie)