LE “RIVELAZIONI” DI BAIARDO COSTARONO A GILETTI IL POSTO A LA7, E AL “PENTITO” LA LIBERTÀ… L’INCONTRO DI GILETTI CON LA MELONI: “LO DEVO FARE PER FORZA”



Il primo a vaticinare l’arresto imminente di Matteo Messina Denaro fu Salvatore Baiardo, il gelataio amico dei mafiosi. Lo aveva fatto in un’intervista al giornalista Massimo Giletti che, rivela Report, rilasciava a pagamento.

Baiardo oggi è in carcere. Proprio per una delle sue rivelazioni in tv. Aveva infatti raccontato a Giletti dell’esistenza di una fotografia che ritraeva nel 1992 Berlusconi, Il generale Delfino e il boss Graviano, e aveva parlato del tentato ricatto a Silvio e Paolo Berlusconi. Poi ha negato tutto.

Una storia che ieri ha ricostruito Report su Rai 3 in un lungo e dettagliato servizio di Paolo Mondani, nel quale si rivelano alcuni documenti esclusivi dell’inchiesta della procura di Firenze sui via dei Georgofili a Firenze e di via Palestro a Milano. Report ha mostrato anche alcune intercettazioni telefoniche nelle quali Giletti racconta al suo amico Giovanni Minoli, lo storico giornalista e dirigente Rai, che Baiardo era stato pagato per rilasciare le interviste che la sua trasmissione di La7 aveva mandato in onda.

«Il signor Baiardo — diceva Giletti — è stato pagato…». «Sì, sì, due fatture da 15mila euro, due volte» gli risponde Minoli. Giletti si stava lamentando della “censura” che raccontava di aver subito e che aveva portato alla chiusura del suo programma di successo.

«Paolo Berlusconi chiama l’editore di La7 Urbano Cairo per protestare contro le rivelazioni di Baiardo. Cairo chiede a Giletti di incontrare Berlusconi ma Giletti rifiuta» ricostruisce Report. «E Giammarco Mazzi, procuratore di Giletti e oggi sottosegretario alla Cultura, interrogato a Firenze racconta che Cairo voleva rinnovare il contratto al conduttore. Invece l’11 aprile chiude la trasmissione e scoppia il putiferio».

Giletti racconta infatti che, oltre alle foto di Baiardo, in piedi c’era una trasmissione su Dell’Utri che non andrà mai in onda. «Certo, se riuscissi ad avere adesso quell’incontro con la premier» consiglia Minoli a Giletti, facendo riferimento a Giorgia Meloni, «sarebbe molto importante ». E Giletti gli risponde: «Lo devo fare per forza».

(da La Repubblica)

