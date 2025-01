A GAZA CI SONO SOLO MACERIE, MA GLI UOMINI DELLE FORZE SPECIALI DI HAMAS (“LE OMBRE”) HANNO SFOGGIATO DIVISE E PICK-UP NUOVI DI ZECCA DURANTE LA “CERIMONIA” DI LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI ISRAELIANI

Gli occhiali da sole scuri coprono quello che del volto resta fuori dal passamontagna, nero come la divisa, color dell’ombra come il nome di questa unità speciale di Hamas. Gli uomini di questa forza emergono poco dal buio dei tunnel fortificati in cui operano, sono stati sempre presenti ai rilasci degli ostaggi, anche al primo del novembre 2023.

Ancora più visibili quando tre giorni fa sono state liberate le quattro soldate israeliane: erano loro a gestirle, a portarle attraverso il quadrilatero di sabbia, svuotato della folla dagli armati, in piazza Palestina a Gaza City. Perché le Ombre sono state addestrate soprattutto per controllare gli ostaggi.

L’unità è altrettanto misteriosa per gli abitanti della Striscia e qualche palestinese online si è chiesto come abbiano potuto presentarsi davanti alle telecamere con le uniformi impeccabili, i pick up bianchi lavati a lucido, mentre il resto dei 363 chilometri quadrati è polvere e macerie, mentre la popolazione resta in fila accalcata per riempire qualche secchio di acqua a calmare la sete.

«Sono le ombre del Fantasma», ha scritto Guido Olimpio sul Corriere, durante i sette giorni di pausa nei combattimenti nel novembre di due anni. «Un gruppo ristretto di uomini scelti per le missioni più difficili». Il Fantasma era Mohammed Deif, il comandante militare delle Brigate Ezzedine Al Qassam, il terrorista che con Yahya Sinwar aveva pianificato la mattanza del 7 ottobre 2023, 1.200 israeliani uccisi oltre 250 rapiti.

Il capo avrebbe insegnato loro a travestirsi, come faceva ai tempi dell’università quando dirigeva la compagnia teatrale studentesca. E come ha continuato a fare per sfuggire ai tentativi di eliminarlo fino al 13 luglio dell’anno scorso: gli israeliani lo hanno ammazzato vicino alla costa sul Mediterraneo, hanno impiegato due settimane a raccogliere le prove per dimostrarlo, Hamas ha aspettato fino a novembre prima di ammetterlo.

L’unità Ombra è anche incaricata di evitare le infiltrazioni nell’organizzazione, di dare la caccia a quelli che il gruppo considera collaborazionisti del nemico dall’altra parte della barriera

(da Corriere della Sera)