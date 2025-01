NON E’ CRONACA DA UNA CASA DI CURA PER TOSSICI O DI UN MANICOMIO PER PSICOLABILI, E’ LA FESTA DELL’INSEDIAMENTO DI UN PRESIDENTE



Che fosse un piano preordinato o un caso fortuito, Elon Musk si è ritrovato a seguire il discorso d’insediamento di Donald Trump al Campidoglio al fianco del figlio minore del neo-presidente, Barron.

Sui social non è sfuggita l’abissale distanza di caratteri e modi di reagire alle parole del leader dei due: algido il 18enne, che ha appena iniziato gli studi universitari alla Stern School of Business della New York University, istrionico e a tratti incontenibile l’imprenditore.

Più di una volta, durante il discorso, Musk ha riso, applaudito, ammiccato. Ma c’è stato un momento in cui ha perso letteralmente le staffe. Per l’euforia, s’intende (o forse per altro)

È stato quando Trump ha annunciato, in purissimo stile americano, di puntare ad atterrare su Marte: di più, a «piantarci la bandiera americana». Musk, che con la sua SpaceX non nasconde di puntare proprio a quell’obiettivo, s’è lasciato andare a una grossa risata e ha mostrato i due pollici verso l’alto. Come a dire: «Avanti tutta, ci penso io»

Il comizio dal palco e il braccio teso

Come già successo in molti dei recenti eventi e comizi legati alla cavalcata di Trump, Musk ha poi preso egli stesso la parola alla grande festa del popolo MAGA organizzata dopo la cerimonia di giuramento alla Capital One Arena di Washington.

«Ecco cosa vuol dire vittoria!», ha esultato Musk salendo sul palco. «Questa non è una vittoria ordinaria, questa è una svolta per la civiltà umana. Grazie a voi per averlo reso possibile. Grazie a voi il futuro della civiltà è assicurato».

A quel punto Musk in preda a scatti poco umani si è prodotto in un altro gesto plateale di gioia, portandosi la mano prima sul cuore e poi improvvisamente verso l’alto, a destra.

Tanto che sui social molti si sono chiesti se non avesse fatto davanti alla folla trumpiana un saluto romano in pieno stile nazista.

Di certo c’è che a condividere l’impressione è stato anche il referente italiano di Musk, Andrea Stroppa. Che per qualche minuto ha addirittura “formalizzato” il saluto romano del suo idolo americano. «L’Impero Romano è tornato, a cominciare dal saluto romano», ha scritto Stroppa su X condividendo il video dell’intervento. Poco dopo però il giovane imprenditore italiano deve aver pensato di averla sparata un po’ troppo grossa. E ha eliminato il post politicamente imbarazzante.

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Gennaio 20th, 2025 at 23:19 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.