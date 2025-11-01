NEL 2018, SU TWITTER, DESCRIVEVA IL CAPO DELLO STATO COME UN “ASPIRANTE DEMONIO”, ANZI “UN ROTTAME”. DI PIÙ: “OLTRE I CONFINI DEL RIDICOLO”. NEL 2022, “L’ESPRESSO” SQUADERNÒ LE SUE PRODEZZE SOCIAL E FAZZOLARI CANCELLÒ IL SUO PROFILO TWITTER



Nè Fdi né tanto meno Palazzo Chigi hanno mai dubitato della lealtà istituzionale del presidente Mattarella con il quale il governo ha sempre interloquito con totale spirito di collaborazione, non da ultimo sugli importanti dossier internazionali, dall’Ucraina al Medio Oriente.

Così il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari interpellato dall’Ansa.

Mattarella «un aspirante demonio», anzi »un rottame». Di più: «Oltre i confini del ridicolo». Sono solo alcuni dei tweet scritti da Giovanbattista Fazzolari e indirizzati al presidente della Repubblica negli anni passati.

Messaggi rivelati da L’Espresso nell’articolo in cui Susanna Turco tratteggiava il profilo del fedelissimo di Giorgia Meloni, da settimane indicato come probabile ministro o sottosegretario

nel governo Meloni e a sorpesa escluso dalle poltrone che contano.

Quei tweet oggi però sono diventati un macigno sulle ambizioni di Fazzolari, una carriera sempre al fianco di Meloni che lo ha incensato come «la persona più giusta e intelligente che abbia mai conosciuto». E forse per intelligenza o per tatticismo, nelle scorse ore Fazzolari ha deciso di cancellare, letteralmente, il suo passato.

Il suo profilo Twitter, così ricco di commenti adatti per l’opposizione ma assai meno per un ruolo istituzionale, risulta infatti cancellato. Dal tweet di lotta a quello di governo il passo è breve: basta un click. Ma i suoi messaggi, salvati per tempo dall’Espresso, rimangono.

