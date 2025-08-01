“VA DA SÉ CHE LA POLEMICA TRANSFRONTALIERA HA COME OBIETTIVO LA STESSA MELONI. IL LEADER DELLA LEGA È PREOCCUPATO PER I DATI DI SCARSA VISIBILITÀ DEL SUO PARTITO”



C’era voluto un anno e passa di lavoro diplomatico e la pressione dell’incubo di un completo abbandono dell’Europa e dell’Ucraina al loro destino per normalizzare (?) le relazioni tra Italia e Francia, e soprattutto tra Meloni e Macron, due leader fatti apposta per non piacersi ma costretti loro malgrado a fingere.

Dal G7 di Borgo Egnazia in Puglia del 2024 dove si celebrò lo scontro sull’aborto, con il Presidente francese che pubblicamente si doleva del mancato inserimento della parola nel documento finale del vertice, e la premier italiana che gli ricordava che era il

modo di preservare un minimo di unità tra i presenti, all’incontro con Trump di una settimana fa alla Casa Bianca, in cui i partner europei si sono presentati insieme a Zelensky al cospetto di The Donald

In mezzo, ci sono quattro ore di faccia a faccia il 3 giugno, per ricucire una tela troppe volte strappata anche solo per esigenze di immagine, e nella speranza di una vera svolta nella guerra in corso da oltre tre anni al centro dell’Europa.

Un equilibrio di relazioni bilaterali in cui – al di là degli impegni del Trattato del Quirinale, che dal 2021, per iniziativa di Mattarella, formalmente ha legato in due Paesi in un patto di cooperazione troppe volte violato da entrambe le parti –, tutto ci voleva tranne l’entrata in scena di Salvini con il suo linguaggio abituale rivolto contro l’inquilino dell’Eliseo: «Si metta l’elmetto, vada lui a combattere…».

Va da sé che la polemica transfrontaliera, volutamente sottolineata da Macron con il richiamo dell’ambasciatrice italiana, ha come obiettivo la stessa Meloni.

Il leader della Lega, preoccupato per i dati di scarsa visibilità del suo partito, ha deciso di rientrare in campo sul terreno che divide gli alleati europei: una forza multinazionale con soldati sul campo proposta da Macron e Starmer e aperta ai Paesi “volenterosi”.

Da cui l’Italia, con Meloni, ha preso subito le distanze, schierandosi più vicino a Trump, che teme così di irritare Putin in una trattativa di pace ferma e già molto complicata di suo.

Marcello Sorgi

per “La Stampa”

