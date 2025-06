LE FACCETTE DI GIORGIA MELONI, GLI SGUARDI TORVI A MACRON, LE SBANDATE SUL PRATO DI JOE BIDEN: MOMENTI INDIMENTICABILI CHE LA DUCETTA VUOLE FISSARE SU CARTA PATINATISSIMA



Le faccette – diventate un iconico meme – con l’ex primo ministro britannico Rishi Sunak. La pizzica, le mozzarelle e i panzerotti con i grandi del mondo (e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano) nel cortile di Borgo Egnazia.

E, chissà, forse anche la “scorta” all’ex presidente americano Joe Biden un po’ smarrito sul prato della masseria Beneficio […] o gli sguardi torvi con il presidente francese Emmanuel Macron, con cui si scontrò sulla parola aborto da inserire o meno nelle dichiarazioni finali del summit.

Giorgia Meloni vuole immortalare l’anno di presidenza italiana del G7 appena concluso, culminato con il vertice in Puglia di giugno 2024.

E così a Palazzo Chigi hanno deciso di produrre un libro di propaganda con le migliori foto e la sintesi degli eventi organizzati dal governo italiano con i grandi del mondo.

Compresi anche gli eventi dei ministri nelle proprie città d’origine: dal G7 di Fiuggi dei ministeri degli Esteri guidati da Antonio Tajani a quello a Mirabello Eclano (Avellino) dei ministri dell’Interni

capitanati da Matteo Piantedosi. Un profluvio di foto, comunicati e dichiarazioni conclusive per esaltare le magnifiche sorti e progressive della nuova Italia meloniana nel mondo.

D’altronde per sostenere che dopo quell’evento l’Italia sia “tornata centrale” nei contesti internazionali (come ripete spesso la premier Meloni), a qualcuno bisognerà pur dirlo.

Così è nato il volume celebrativo da consegnare “alle istituzioni e alle delegazioni coinvolte negli eventi”, si legge nella delibera di tre pagine della Delegazione per la presidenza italiana del G7 di Palazzo Chigi che Il Fatto ha visionato.

La Presidenza del Consiglio – premettendo che questa è una “prassi” già successa nei “precedenti forum” – ha chiesto alla Zecca di Stato un preventivo per sfornare mille volumi: 500 saranno stampati in lingua italiana e 500 in lingua inglese per renderli comprensibili nelle principali cancellerie internazionali. Il tutto con le principali istantanee del G7 del 2024 e le relative descrizioni.

Un libro con carta riciclata e copertina low cost? Neanche per idea. Nella delibera di Palazzo Chigi si legge che per il libro servirà una “carta patinata di alta qualità e con copertina rigida”. Una sorta di album fotografico. Costo totale stimato: 94 mila euro, una media di 94 euro per ogni volume finanziati con i fondi che Palazzo Chigi ha stanziato per l’organizzazione del G7 a presidenza italiana.

(da Il Fatto Quotidiano)

