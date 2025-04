SARÀ LUNGO QUASI TRE CHILOMETRI, A CAMPATA UNICA SOSPESA, A UN’ALTEZZA DI 620 METRI, SOPRA UNA STRETTA GOLA

Il ponte più alto del mondo sarà inaugurato a giugno e la sua altezza non è per i deboli di cuore. Costruito in soli tre anni con un investimento di circa 250 milioni di euro, il ponte cinese Huajiang Canyon Bridge attraversa il fiume Beipan, nel sud-ovest del Guizhou. Per velocizzare un lungo e tortuso viaggio tra le montagne da un’ora e mezza a un minuto gli automobilisti non devono soffrire di vertigini: la strada è sospesa alla vertiginosa altezza di 620 metri sopra una stretta gola. In pratica le auto sfrecceranno a un’altezza di 275 metri più elevata del grattacielo One World Trade Center di New York.

Per questo nuovo ponte, gli ingegneri hanno optato per un progetto in sospensione date le difficili condizioni ambientali dovute all’altezza del canyon di Huajiang. Lo Huajian Canyon Bridge sarà lungo quasi tre chilometri (2.980 metri). Il peso del nuovo ponte è paragonabile a quello di due Tour Eiffel, perun totale di circa 22 mila tonnellate ed è stato costruito nel giro di soli tre anni. La struttura si sviluppa in un’unica campata lunga 1420 metri. I cavi sono stati appositamente costruiti per resistere al forte vento, tipico di quell’altitudine.

Otto dei dieci ponti più alti del mondo si strovano in Cina, oltre a 43 dei primi 50. Obiettivo dello Huajiang Canyon Bridge è mettere in comunicazione i vari centri rurali della zona, come già fanno gli altri ponti dell’area.

L’intento è anche rivitalizzare il turismo dal momento che nel canyon sarà costruito un importante centro dedicato agli sport estremi, con il bunjee jumping più alto del mondo e passerelle in vetro per provare l’embrezza di camminare nel vuoto.

(da Corriere della Sera)