CAMPO LARGO AVANTI DI 2,3 PUNTI SUL CENTRODESTRA, VANNACCI AL 6,7%

L’orientamento di voto di questa settimana registra il calo di Fratelli d’Italia: il partito dellapremier Giorgia Meloni perde lo 0,3% e scende sotto il 27% (precisamente al 26,9). Forza Italia resta stabile. La Lega guadagna lo 0,1% attestandosi al 5,5% (anche sulla scia del caso Roggero). Sopra però c’è sempre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che guadagna 0,4 punti percentuali e raggiunge il 6,7%, seguito da Avs stabile al 6,4.

È quanto emerge dal sondaggio Swg per Tg La7 su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia tra il 15 e il 20 luglio nella settimana dell’approvazione alla Camera della nuova legge elettorale targata centrodestra.

E il centrosinistra? In flessione anche il principale partito di opposizione: il Partito democratico perde lo 0,2% raggiungendo 21,1% e accorciando – anche se di poco – la distanza con FdI. Guadagna terreno (lo 0,2%), invece, il Movimento 5 Stelle ora al 13,1%.

Tra i partiti minori, Azione e +Europa registrano una perdita dello 0,1%. Sud chiama Nord è l’unica ad avere un dato positivo: + 0,1%. Restano invariati i consensi di Italia Viva, Noi Moderati, Avanti Psi, Altre Liste e la quota di chi non esprime una preferenza di voto.

Campo largo al 44,3%, Centrodestra 42%

(da agenzie)