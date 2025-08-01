CHI SARÀ IL CANDIDATO? IL PASTICCIACCIO BRUTTO DEVE ESSERE RISOLTO ENTRO IL 23 OTTOBRE… LA LEGA A VANNACCI: “BASTA ORDINI”

Il Veneto, dice Matteo Salvini dal meeting di Rimini, «è terra di autonomia, è terra di identità, è terra di orgoglio, è terra di fatica, la Lega ha 161 sindaci, più di 1.000 amministratori locali e ha come uscente il governatore più amato d’Italia». Traduzione dal politichese: non si scherza, spetta a noi, perché «cambiare sarebbe un errore».

In attesa del famigerato tavolo nazionale dei leader del centrodestra per mettere fine alla discussione sui candidati alle regionali, ancora da fissare, il vicepremier rivendica ancora una volta la primazia del Carroccio sull’unica regione dove la coalizione è sicuramente data in vantaggio sui progressisti.

Ragiona, poi: «Nelle Marche c’è continuità col governatore uscente dei Fratelli d’Italia, in Calabria ci sarà continuità col governatore uscente di Forza Italia, noi in Veneto abbiamo tanti amministratori locali in gamba da proporre come governatori, ma sicuramente troveremo un accordo».

L’accordo ovviamente si troverà e con un esito che appare

scontato, cioè il nome concesso da Giorgia Meloni ai lighisti; e se non finisse in questo modo per Salvini, dopo essersi esposto così, sarebbe uno schiaffo difficile da digerire.

Nell’apparente quiete di fine vacanze nella vita di partito, va registrata però l’insofferenza di un pezzo di Lega verso il vicesegretario — carica ottenuta senza passare dal via — di Roberto Vannacci.

«La politica non è come l’esercito: qui c’è un gruppo di persone, che non ricevono ordini, se non quelli morali che sentono dentro di sé, e che ogni giorno li spingono a impegnarsi per un sogno che coltiviamo da sempre: strappare la Toscana dalle mani della sinistra», è il messaggio in una chat interna di Susanna Ceccardi, eurodeputata molto vicina al segretario, e però insidiata politicamente dall’ex generale in quello che una volta era il “suo” territorio.

Motivo del contendere è il “listino bloccato”: a Vannacci serve per blindare i suoi uomini; per l’ex sindaca di Cascina significa togliere autonomia alla base. Alle regionali di cinque anni fa «eravamo circondati da entusiasmo, un clima che purtroppo oggi non riscontro».

Risposta indiretta di Vannacci? Come da manuale, con irrisione delle ragioni altrui. «Lo tsunami cresce e qualcuno rosica», con riferimento ai 150 cosiddetti “team” del Mondo al contrario. Un movimento autonomo dentro la Lega, qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa per un partito irreggimentato come il Carroccio. Dove le regole base sembrano però ormai saltate, visto che Vannacci è l’unico esponente leghista a non versare quote al partito.

Lo fanno tutti, da sempre: da Salvini ai ministri. Non lui. «Il problema non è Vannacci ma chi gli permette certe cose…», masticano amaro alcuni leghisti, con riferimento al segretario federale. Nessuno però ci mette la faccia per contestare lo status al di sopra di ogni regola del generale in pensione

«Vista la sua precedente vita professionale, quella da generale, dovrebbe sapere come ci si comporta. Lui dice che ha un’associazione parallela, quindi ha due bandiere, proprio come i mercenari», commenta Paolo Grimoldi, ex che ha fondato Patto per il Nord, movimento che sogna di scippare la questione settentrionale alla Lega.

(da agenzie)