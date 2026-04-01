HALLISSEY: “NEL LIBRO DICE CHE ESISTONO I CICLOPI, ESISTE ATLANTIDE. MINISTRO, NON ESISTONO”… I PRESUNTI RITROVAMENTI, CITATI DA GIULI NEL SUO LIBRO, CHE PROVEREBBERO L’ESISTENZA DEI CICLOPI: “UN GRANDE CRANIO OBLUNGO CON TRE ORBITE, DUE DAVANTI E UNA DIETRO”

La nota della direttrice del parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, mette ancora di più in imbarazzo il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

La nuova versione sulla pubblicazione e la distribuzione del libro di Giuli, finanziato dal ministero della Cultura, è che stato fatto tutto a insaputa. «Non c’entra nulla con lo stanziamento», è stata la posizione della dirigente del Mic.

Chissà, quindi, la sorpresa del ministro della Cultura, quando si è ritrovato tra le mani il suo volume Venne la Magna Madre. I riti, il culto, l’azione di Cibele Romana, tra quelli inseriti nel catalogo della mostra la mostra Magna mater tra Roma e Zama.

Il saggio, risalente al 2012, era stato ristampato con le risorse del Mic, proprio attraverso il parco archeologico del Colosseo, con un finanziamento di 21mila euro che prevedeva anche la pubblicazione e la distribuzione del testo

La tomba di Romolo di Attilio Mastrocinque, docente di storia all’università di Verona. Un progetto editoriale portato avanti nell’ambito della mostra sulla Magna Mater, in corso dal 5 giugno al foro romano e palatino.

(da Domani)