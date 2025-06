SE IL CONSIGLIO SUPREMO PER LA SICUREZZA NAZIONALE CONFERMERÀ LA DECISIONE, IL PREZZO DEL GREGGIO ORA SCHIZZERÀ E SARANNO CAZZI PER TUTTI. L’UNICO A GODERE SARÀ PUTIN, CHE POTRÀ VENDERE IL SUO ORO NERO IN ALTERNATIVA A QUELLO DEI SAUDITI E DEGLI IRANIANI (CHE NON POTRÀ USCIRE DAL GOLFO PERSICO)



Al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran toccherà la decisione finale sulla possibile chiusura dello Stretto di Hormuz, dopo l’approvazione da parte del Parlamento. Lo ha riferito l’emittente iraniana Press TV iraniana, ripresa da Al Arabiya.

La decisione di chiudere lo stretto, attraverso il quale transita circa il 20% della domanda globale di petrolio e gas, non è ancora definitiva. La chiusura “è all’ordine del giorno e verrà attuata quando sarà necessario”, ha tuttavia dichiarato il parlamentare e comandante dei Guardiani della Rivoluzione, Esmail Kosari.

Sulla questione in precedenza è intervenuto anche il ministro degli Esteri iraniano Araghchi. “Abbiamo a disposizione una varietà di opzioni”, ha detto, citato dalla Bbc, in risposta alla domanda se Teheran stia prendendo in considerazione l’idea di colpire le basi militari statunitensi nella regione o di chiudere lo stretto.

In caso di escalation, l’America rischia di subire anche un danno economico e di farlo pagare anche ai suoi alleati. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell’Iran, minacciano di chiudere lo stretto di Hormuz, da cui passa il 50 per cento della navigazione commerciale mondiale, per esempio affondando una nave che bloccherebbe il transito e attaccando quelle in transito.

Il prezzo del petrolio potrebbe schizzare a oltre 100 dollari a barile sui mercati internazionali. Se l’americano medio si ritroverà a dovere pagare di più per un pieno di benzina, finirà per dare la colpa

all’interventismo di Trump. Senza contare le spese militari: basti pensare che ogni singolo Stealth, i bombardieri “invisibili” usati per l’attacco agli impianti nucleari iraniani, costa più di 2 miliardi di dollari.

(da agenzie)

This entry was posted on domenica, Giugno 22nd, 2025 at 20:07 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.