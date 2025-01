A TORINO LA MACCHINA ARRIVA FIN DENTRO PIAZZA CASTELLO E PIAZZA SAN CARLO… STESSA SCENA A ROMA, DOVE SONO STATE EVIDENZIATE LE FALLE NELLA SICUREZZA DI VIA DEL CORSO, PIAZZA DI SPAGNA, PIAZZA NAVONA



Dopo gli attentati di Magdeburgo e New Orleans, questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) continua l’inchiesta sulla sicurezza nelle zone nevralgiche delle principali città italiane, per testare le misure promesse dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Già a dicembre, Valerio Staffelli aveva scoperto che a Milano era possibile entrare in auto fino a piazza Duomo e nella centralissima via Dante, entrambe gremite di cittadini e turisti, senza l’ombra di un ostacolo (vedi servizio). Stasera, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, Staffelli e Jimmy Ghione si recano rispettivamente a Torino e Roma, dove – purtroppo – la situazione è altrettanto preoccupante.

A Torino un gancio di Staffelli guida fin dentro piazza Castello, piazza San Carlo e le zone pedonali dello shopping di via Garibaldi e via Roma. Nessuna barriera, nessun controllo, nessun presidio: solo alcune fioriere che non impediscono il passaggio di auto o furgoni. Stesso scenario a Roma, con Ghione che, invece, evidenzia le falle nella sicurezza in via del Corso (una delle aree pedonali più affollate d’Italia), in piazza di Spagna, in piazza Navona e a ridosso del Pantheon. Tutte gremite di persone e tutte sguarnite di controlli, così come via Ottaviano, la strada pedonale che conduce in una piazza San Pietro riempita quotidianamente dai fedeli accorsi per il Giubileo.

Alla luce di quanto successo in altre città, le immagini trasmesse dal tg satirico sono inquietanti: perché queste annunciate misure di sicurezza non sono ancora state messe in atto? Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia

