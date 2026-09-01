OPERAZIONE VIVALDI E’ IL NOME IN CODICE DELL’OPERAZIONE TENUTA SEGRETA FINO AD OGGI

Operazione Vivaldi è il nome in codice scelto dall’esercito ucraino per la controffensiva avviata nel nord della regione di Donetsk, nell’area di Lyman. Un’operazione mantenuta a lungo sotto stretto riserbo e resa pubblica da Kiev soltanto negli ultimi giorni, dopo mesi di attività sul terreno.

L’area conquistata

A illustrarne i primi risultati è stato Andrii Biletskyi, comandante del Terzo Corpo d’Armata ucraino. In un video diffuso sui social, il generale ha riferito che le proprie unità hanno riconquistato complessivamente 75 chilometri quadrati di territorio dalla presenza russa e ne hanno liberati altri 10, per un totale rivendicato di 85 chilometri quadrati. Tra questi figura Serednie, che secondo il comando di Kiev sarebbe ora interamente sotto controllo ucraino. L’area interessata comprende inoltre Novoselivka, Oleksandrivka, Yarova e le periferie di Korovyi Yar.

E il riferimento musicale del nome dell’operazione non è casuale. Il filmato con cui Biletskyi ha presentato l’operazione è accompagnato dalle note delle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, e il comandante ha lasciato intendere che quanto realizzato finora rappresenti soltanto l’inizio.

Il fronte di Lyman

Le forze ucraine stanno operando a nord di Lyman, in un settore particolarmente delicato dello schieramento. Il valore dell’area dipende soprattutto dalla sua posizione rispetto alla cosiddetta “cintura delle fortezze”: una fascia urbana lunga circa 50 chilometri che comprende, oltre a Sloviansk e Kramatorsk, anche Druzhkivka e Kostiantynivka.

Il controllo di quest’area riveste un’importanza strategica nel conflitto per il Donbass. La Russia punta, infatti, a conquistare l’intera regione di Donetsk e la direttrice settentrionale di Lyman rappresenta uno degli assi attraverso cui le forze di Mosca possono tentare di avvicinarsi alle principali roccaforti ucraine.

(da agenzie)