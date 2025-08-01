E POI SCARICA LA COLPA SU ZELENSKY: “DICE NO A TUTTO” (CHE PER MOSCA DOVREBBE ARRENDERSI E CONSEGNARE A “MAD VLAD” ANCHE TERRITORI CHE NON HA OCCUPATO)… IL PRESIDENTE UCRAINO: “NON VOGLIONO PORRE FINE ALLA GUERRA, MA SOLO LANCIARE ULTIMATUM E USARLI PER RINVIARE LA POSSIBILITÀ DI PACE”

L’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky non è stato ancora programmato, ma il leader russo è pronto a incontrarlo non appena sarà concordato l’ordine del giorno del vertice, che non è ancora disponibile.

Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista all’emittente Nbc. “L’incontro non è pianificato… Putin è pronto a incontrare Zelensky quando sarà pronto l’ordine del giorno del summit, e questo ordine del giorno non è affatto pronto”, ha detto Lavrov.

“È l’Ucraina a ostacolare i progressi verso un accordo di pace”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, intervistato da Nbc News mentre si continua a discutere di un possibile bilaterale tra il presidente Vladimir Putin e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky.

La Russia non vuole porre fine alla guerra, vuole lanciare ultimatum e usarli per rinviare la possibilità di porre fine a questa guerra. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

“Una settimana fa, o due settimane fa, non importa: la Russia era dove si trova. Non vuole, non voleva e non vorrà porre fine alla guerra. Vuole lanciare ultimatum e usarli per rinviare la possibilità di porre fine a questa guerra”, afferma, come riporta Interfax Ukraine.

”Ho avuto una lunga conversazione con il Presidente Trump e abbiamo una visione comune su come prendere la giusta direzione per la diplomazia. Non abbiamo alcun accordo con i russi. Siamo stati d’accordo con il Presidente Trump”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa con il Segretario generale della Nato Mark Rutte in visita a Kiev.

“Trump è l’unica persona che può fermare Putin oggi, secondo me. E abbiamo concordato che è giusto muoversi in una direzione diplomatica. Ho sostenuto questa direzione proposta dal Presidente Trump. Abbiamo parlato di un incontro trilaterale, e ho detto: ‘Siamo pronti'”, ha concluso Zelensky.

(da agenzie)

