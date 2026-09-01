KABAEVA E POLJAKOVA HANNO VOLATO, INSIEME, IN ITALIA NEL 2016 E NEL 2018 – L’AMICA DI LAVROV E LA MAMMA DELL’AMANTE DI PUTIN SONO STATE DUE VOLTE IN CROAZIA (NEL 2017 E NEL 2018), IN TURCHIA NEL 2021 – “LA STAMPA”: “QUESTA TOTALE VICINANZA ALLA FAMIGLIA PUTIN POTREBBE SPIEGARE PERCHÉ, DA 22 ANNI, LAVROV NON VIENE MAI AVVICENDATO, MAI SILURATO, ANCHE QUANDO SI VOCIFERA UNA POSSIBILE SOSTITUZIONE”

Organizzano avvelenamenti, attentati, sabotaggi, incendi, in Europa, ma le loro cricche, famiglie allargate, amanti, figlie legittime o segrete, fanno essenzialmente una cosa nella vita: viaggiano ossessivamente, lussuosamente, quasi sempre di nascosto e in segreto, in Europa. Ecco la spaventosa ipocrisia del regime russo e dei suoi papaveri: sognano l’Europa che vogliono distruggere. Biarritz, la Baviera, Courchevel. E l’Italia, ovviamente, la Costa Smeralda, Portofino, Milano, Venezia.

Una nuova tranche di documenti trapelati dai database di frontiera russi (scoperti da “Proekt”), mostra che Serghey Lavrov e la sua amica speciale, Svetlana Poljakova, sono totalmente legati ormai alla famiglia allargata di Putin e da anni volano regolarmente in Europa per le vacanze in compagnia di Lyubov Kabaeva, la madre di Alina Kabaeva (la compagna/seconda moglie di Putin), e un gruppo di oligarchi che gli finanzia il lifestyle.

Piuttosto lussuoso, va detto. Non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che tutto ciò avviene ben dopo il 2014, l’anno in cui l’Europa ha iniziato a sanzionare la Russia, e queste cricche dichiarano di odiare l’Europa e volerla frantumare. Guerra (non più solo ibrida) e vacanze di lusso. Strano binomio.

L’Italia, sempre ospitale con oligarchi, siloviki e russi miliardari, è stata tra le mete preferite in questi anni. L’amica di Lavrov e la mamma dell’amante di Putin sono state due volte in Croazia (nel 2017 e nel 2018), in Turchia nel 2021, Alina Kabaeva stessa e Poljakova hanno volato insieme in Italia nel 2016 e nel 2018, in entrambi i casi hanno utilizzato un aereo utilizzato solitamente dalla figlia di Eltsin, Tatjana Jumaševa, e di nuovo in Croazia (nel 2019) senza Lavrov.

Nell’ultimo viaggio in Croazia sono state accompagnate da Leisan Kabaeva, la sorella minore di Alina Kabaeva. È un clan familiare, anzi due. Di solito in Italia atterrano a Milano, o in Sardegna, usando (prima del 2022) una pista di Olbia.

Questa totale vicinanza alla famiglia Putin potrebbe spiegare perché da 22 anni Lavrov non viene mai avvicendato, mai silurato, anche quando si vocifera una possibile sostituzione, anche se di fatto tutti i colloqui con gli ucraini passano ormai da tre canali, e non sono Lavrov: Kirill Dmitriev, Roman Abramovic e l’assistente presidenziale Vladimir Medinskij.

Kabaeva e Poljakova paiono molto amiche: hanno volato insieme anche in Italia e in Croazia. Non hanno neanche il problema di esser russe, perché Polyakova ha ottenuto la cittadinanza degli Emirati Arabi il 28 dicembre 2022. La figlia di Poljakova, Polina Kovaleva, l’ha ottenuta pochi giorni prima, il 17 dicembre del 2022. Prima dell’invasione dell’Ucraina, la figlia dell’amica di Lavrov viveva nel Regno Unito e possedeva belle case lì, le sanzioni introdotte nel 2022 l’hanno costretta a rientrare in Russia, ma due mesi dopo ha ottenuto una posizione di analista alla Qatar Investment Authority, un fondo di investimento del Qatar con sede a Doha.

(da La Stampa)