QUINDI SE SEI BELLA SEI INFEDELE E LE DONNE SI GIUDICANO DALLA LUNGHEZZA DELLA GONNA: QUESTI SONO FUORI DI TESTA

Il paragone, a essere estremamente clementi, non è dei migliori. “A un figlio che vuole sposarsi direi di scegliere non la ragazza più appariscente e disinvolta, che poi magari tradisce, ma quella serie e affidabile per formare una famiglia. Ecco il centrodestra è come quella ragazza, affidabile”.

A sostenerlo è Antonio Tajani durante “Itaca”, kermesse organizzata da Giuseppe Cangemi a Formello. E tato è bastato per scatenare la reazione delle opposizioni. Italia Viva ha impacchettato il video e lo ha trasmesso sui suoi canali social per denunciare, attacca Raffaella Paita, capogruppo in Senato, “un esempio di patriarcato mediterraneo in stile vannacciano anni ‘50”.

La senatrice ricorda un vecchio modo di dire, che si pensava relegato alla preistoria delle relazioni di genere: “Fimmina piccante pigghiala per amante, fimmina cuciniera pigghiala pe’ mugliera”. Non c’è bisogno di traduzione letterale.

“Secondo Tajani se sei bella sei infedele, mentre se non lo sei risulti inaffidabile. Chissà che ne pensa Marina Berlusconi”. Secondo il leader Matteo Renzi mancano solo “le gonne lunghe”, e a suo avviso la vera la domanda da farsi è: “Ma questo può fare il ministro degli Esteri dell’Italia nel 2026?”

(da agenzie)