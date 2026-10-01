“NON CE L’HO CON IL QUESTORE, CON IL QUALE LAVORO OGNI GIORNO. MA HO L’IMPRESSIONE CHE SI STIA SOTTOVALUTANDO IL MOMENTO E CHE LE FORZE DISPONIBILI A MILANO ALLA QUESTURA NON FOSSERO ADEGUATE”

“Soprattutto in piazza Duomo c’era una quantità di protestanti violentissimi e uno sparuto gruppo di poliziotti. Io non ce l’ho con il questore, e ci mancherebbe altro, con il quale lavoro ogni santo giorno ma l’impressione che si stia sottovalutando il momento e che le forze disponibili a Milano alla questura non fossero adeguate io ce l’ho”: così dice il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Rtl parlando degli scontri di ieri a Milano che hanno causato danni “molto ingenti”.

Sala ha parlato di una “preoccupazione altissima” per “spazi di protesta che non sono decifrabili” che si vedono in tante città del mondo.

“Sono anni che seguo le manifestazioni e ieri mi sembravano tanti contro pochi” ha aggiunto Sala chiedendo di non confondere i manifestanti pacifici con i violenti.

“Guardi a Tirana, in Francia bruciano i municipi: noi dobbiamo essere preparati. Se non si riesce a decifrarle prima, ed evidentemente non si riesce al momento, è chiaro che in futuro bisogna essere in condizione di riuscirci, perché questi sono molto pericolosi, e lo dico da sindaco: le forze dell’ordine in campo devono essere di più”.

“Non so se li avete visti, ma erano in pochi questi diavoli di poliziotti. Poi questi protestanti evidentemente ‘del mestiere’ lo sono un po’, e cosa hanno fatto? Si sono spaccati in vari gruppetti e non riesci a seguirli in centro città. E’ complessa la mobilità per chi controlla” ha osservato il sindaco.

“Quindi noi dovremo essere ancora più pronti. Io sono solo molto preoccupato che queste saranno le prime cose che vedremo ma ce ne saranno situazioni del genere ancora e ancora. Non ho la minima volontà di giustificarlo. Ho l’impressione che il nostro questore non sia stato dotato di un numero sufficiente di agenti”.

(da agenzie)