SCONTRI DURISSIMI NEL CENTRO CITTA’: L’EDIFICIO VIENE DISTRUTTO E DAL FUMO APPARE UN MANIFESTANTE IN COSTUME

In una scena dall’atmosfera quasi distopica, un manifestante travestito da Batman è emerso con un gesto di vittoria dalle vetrate in frantumi dell’ufficio turistico di Lione, ormai devastato dalle fiamme. È quanto si vede in un video che sta circolando sui social e diffuso da LyonMag.com. La centralissima Place Bellecour è da ore asfissiata dal fumo dei lacrimogeni e dei roghi, mentre gruppi di giovani a volto coperto, molti dei quali usando le vecchie mascherine del periodo Covid per mimetizzarsi, portano avanti una dura guerriglia urbana, bersagliando le forze dell’ordine con una fitta pioggia di mortaretti.

Le proteste in Francia

Le immagini di Lione rappresentano l’apice visivo di una mobilitazione che da settimane infiamma l’intero Paese e che oggi ha portato nelle piazze francesi circa 800mila persone. Alla base dell’ondata di proteste, che ha costretto le autorità a innalzare al massimo l’allerta per l’ordine pubblico, c’è un fronte comune di profondo malessere sociale: la rabbia dei più giovani contro il carovita, la crisi abitativa e la crescente precarietà si è saldata alle storiche rivendicazioni dei gilet gialli. Un’alleanza trasversale che contesta duramente le politiche economiche del governo e la perdita del potere d’acquisto.

(da agenzie)