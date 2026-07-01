LA SCENA È AVVENUTA SOTTO GLI OCCHI STUPITI DELLE PERSONE ACCORSE PER LA CERIMONIA FUNEBRE

Ci sono percezioni che vanno oltre i respiri e i battiti. Ci sono sensazioni che passano lo spessore del legno e filtrano il profumo dei fiori. Ci sono legami che vanno al di là di ogni categoria, di ogni specie, di ogni ordine.

Lo ha dimostrato il cavallo Paco, un appaloosa di dodici anni, con un gesto capace di abbattere con una inaspettata naturalezza il confine tra ciò che è umano e ciò che è animale: un “bacio” alla bara del proprio padrone, dell’amico di sempre, del compagno di tante avventure.

Un gesto che ha inevitabilmente raccolto l’emozione e la commozione dei tanti che, lunedì 20 luglio, sono arrivati al Santuario del Tresto di Ospedaletto Euganeo per dare l’ultimo saluto a Umberto Fasson, morto in pochi mesi a 65 anni.

Fasson, ex operaio-carrozziere alla Komatsu di Este da qualche tempo in pensione, per tutti Tino, è mancato il 13 luglio lasciando nello sconforto la moglie Mariagrazia, la figlia Silvia, la nipotina Viola e le sorelle Antonella e Mariangelo. E poi gli animali che tanto amava, su tutti Paco. Il suo cavallo.

Da sempre Tino ha dimostrato una forte passione per gli animali, ereditata dai genitori che avevano una fattoria in Palugana e poi coltivata nella sua piccola azienda agricola di via Sabbionara.

Umberto si è ammalato e si è aggravato in pochi mesi: «In ospedale mi chiedeva sempre di Paco, e quando è tornato a casa Paco ha letteralmente saltato la recinzione per raggiungerlo», continua la figlia.

Quell’amico così speciale non poteva mancare all’ultimo saluto. E così giovedì pomeriggio, sul sagrato della chiesa, portato dagli amici di Umberto è arrivato anche Paco.

«In quel silenzio ha continuato a strusciarsi al legno, e con la zampa quasi voleva chiamare il suo padrone, battendo a terra lo zoccolo come non aveva mai fatto». Può un cavallo riconoscere il compagno di sempre, senza vita, chiuso in una cassa di legno? «Chi ha visto quella scena non può che affermare che è possibile, perché Paco lo ha fatto», assicura la figlia di Umberto.

Paco ha poi seguito il carro funebre delle Onoranze San Paolo con lo sguardo, a voler confermare la consapevolezza che lì c’era qualcuno di importante per lui, «e ha distolto il muso solo quando la vettura ha fatto la curva ed è sparita»

(da il Mattino di Padova)