IN LIEVE RISALITA SIA FORZA ITALIA (+0,2% ALL’8%) SIA LA LEGA (+0,4 AL 6,2%). E FUTURO NAZIONALE? CONTINUA A MACINARE CONSENSI (+0,6%) E ARRIVA AL 6,8%

A causa delle poche rilevazioni per l’arrivo dell’estate quella di oggi e’ una ‘Supermedia’ molto meno ‘solida’ del consueto, poiche’ si basa sulle rilevazioni provenienti solo da tre istituti. Le variazioni registrate, a cominciare dal forte calo di FdI (-1,4%) vanno quindi interpretate con grande cautela.

Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste: FDI 26,3 (-1,4) PD 21,0 (-0,5) M5S 12,9 (-0,1) Forza Italia 8,0 (+0,2) Futuro Nazionale 6,8 (+0,6) Verdi/Sinistra 6,2 (-0,3) Lega 6,2 (+0,4) Azione 3,1 (+0,1) Italia Viva 2,5 (+0,2) +Europa 1,3 (=) Noi Moderati 1,3 (+0,3)

Questa la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 41,8 (-0,5) Centrosinistra 28,5 (-0,9) M5S 12,9 (-0,1) Terzo Polo 7,3 (+0,8) Altri 9,5 (+0,7)

Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2026: Campo largo 44,0 (-0,7) Centrodestra 41,8 (-0,5) Futuro Nazionale 6,8 (+0,6) Centro 4,7 (+0,5) Altri 2,7 (+0,1)

(da agenzie)