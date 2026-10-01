E STRANAMENTE PIEPOLI (NON CERTO OSTILE AL GOVERNO, PER USARE UN EUFEMISMO) NON HA SONDATO LO SCONTRO MELONI-SILVIA SALIS

E’ stato chiesto chi si voterebbe come presidente del Consiglio in tre sfide dirette con Giorgia Meloni. Contro Elly Schlein, Meloni prende il 56% mentre la segretaria del Pd si ferma al 44%.

Meloni raccoglie il 94% degli elettori del centrodestra, il 77% di quelli di Futuro Nazionale, il 22% di quelli pentastellati e il 12% di quelli del centrosinistra.

Schlein ottiene l’88% degli elettori del centrosinistra, il 78% di quelli del Movimento 5 Stelle, il 23% di quelli di Futuro Nazionale e il 6% di quelli del centrodestra.

Con Giuseppe Conte, il vantaggio di Meloni si assottiglia. La premier è al 52% mentre il presidente del M5s al 48%.

Meloni ottiene il 91% dagli elettori di centrodestra, il 65% da quelli di Futuro Nazionale, il 16% da quelli del centrosinistra e il 4% da quelli del Movimento 5 Stelle.

Conte invece totalizza il 96% con gli elettori del Movimento 5 Stelle, l’84% con quelli del centrosinistra, il 35% con quelli di Futuro Nazionale e il 9% con quelli del centrodestra.

L’ultimo duello invece, è con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Qui il distacco torna ad aumentare: la premier incassa il 58%, contro il 42% di Gualtieri.

Nello specifico, Meloni prende il 93% dagli elettori del centrodestra, il 69% da quelli di Futuro Nazionale e il 24% sia da quelli del centrosinistra che da quelli pentastellati.

Gualtieri è scelto dal 76% degli elettori del centrosinistra e dal 76% di quelli del Movimento 5 Stelle, dal 31% degli elettori vannacciani e dal 7% di quelli del centrodestra.

(da Fanpage)