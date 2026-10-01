COME PREVEDIBILE, LE PRIMARIE SERVONO SOLO AD ACCENTUARE DIVISIONI

Senza voler cercare chiavi di lettura troppo sofisticate: Elly Schlein cambia passo, cambia i toni, che diventano affilati e definitivi, modifica persino l’abbigliamento, indossando un tailleur lucente e setoso perfetto per Palazzo Chigi, perché — banalmente — s’è scocciata.

Di chi? Ma come di chi? Dei capi e dei capetti del suo partito e anche e soprattutto di Giuseppe Conte.

Restando alle cronache recenti: a rotazione, nelle ultime settimane, quasi tutti i dem di maggior peso politico sono andati in giro a soffiare preoccupati lo stesso drammatico mantra. «Con Elly perdiamo, riconsegniamo il Paese alla Meloni». Facce grigie, sguardi bassi. Dal transatlantico di Montecitorio a Palazzo Madama: però pure in certi salotti, addirittura alla serata inaugurale della Festa del Cinema.

«Ma l’hai sentita? Recita slogan, non sembra credere a quello che dice. Così non buca in tv e nemmeno, purtroppo, nei comizi». Chiedevo: ma tu ci hai parlato? «E certo! La verità è che non sente. È ostinata. E presuntuosa».

Poi, nelle ultime ore, sono però successe altre due cose: Salis ha detto che «il Campo largo non ha leader» e Conte, spalleggiato, diciamo così, dal direttore del Fatto , Marco Travaglio, ha iniziato a spingere forte sui veti. Chi può stare dentro l’alleanza e chi no. Matteo Renzi, no. Da evitare «come la peste bubbonica». Per capirci: mentre Giorgia Meloni va a recuperare in Sicilia i voti di Cateno De Luca, Conte rinuncia a quelli di Renzi. Sicuri sia normale?

A Elly è venuto (eufemismo) il sospetto: non sarà che qui qualcuno sta cercando di sabotare l’alleanza del Campo largo? Conte, per caso, starà mica pensando di sfilarsi e correre da solo?

Eccola, allora, rompere le esitazioni, le prudenze, i comportamenti virtuosi: «Sono pronta a candidarmi premier con o senza le primarie».

Una grande mossa (per lei, forse, l’unica possibile).

Fabrizio Roncone

per il “Corriere della Sera”