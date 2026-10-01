IL LEADER DELLA LEGA ATTACCA: “PAROLE SORPRENDENTI”… TAJANI REPLICA: “SONO CONTRARIO A TASSARE GLI EXTRA PROFITTI DELLE BANCHE”… UN GUAIO PER LA MELONI. I SOLDI SONO POCHI, GLI APPETITI ELETTORALI TROPPI

Matteo Salvini torna all’attacco delle banche. Al centro il braccio di ferro sul contributo degli istituti per finanziare la manovra. Ma lo scontro con l’Abi è acceso come non mai, nonostante l’altro vice premier, Antonio Tajani, predichi la via del dialogo. Non solo perché «un governo di centrodestra non può aggredire una parte del nostro sistema economico fondamentale per il sostegno alle imprese», osserva Tajani. Ma anche per il fatto che «non dobbiamo spaventare i mercati e gli investitori».

Da giorni, i botta e risposta tra Salvini e il mondo bancario sono sotto i riflettori. Dopo che Antonio Patuelli, numero uno dell’Abi, ha respinto la richiesta di 5 miliardi di euro da garantire alla legge di Bilancio, rivendicando che «nella Costituzione non c’è scritto che alcuni debbano essere mazzolati», ieri l’affondo del leader leghista.

Che definisce queste parole «sorprendenti», visti i «profitti per oltre 50 miliardi di euro» attesi quest’anno e un tax rate del 19,2% «ben inferiore rispetto a quella di altre imprese».

Utili «giganteschi che derivano soprattutto dagli interessi e dalle commissioni pagati da cittadini, famiglie e imprese – continua -. Chiedere un contributo di almeno 5 miliardi a uno dei settori più ricchi e tutelati d’Italia sarà un intervento di assoluto buonsenso».

A stretto giro, la replica di Gianfranco Torriero, vice direttore generale vicario dell’Abi: «La manovra è assolutamente non concordata, diversamente da quanto avvenuto negli ultimi due anni»

Da Capri, al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria, Tajani prende le distanze dal Carroccio. La posizione è netta: «Per principio, sono contrario a tassare gli extra profitti delle banche perché non esistono gli extra profitti né in diritto né in economia»

Fonti vicino al mondo bancario, comunque, sostengono che non c’è alcuna volontà a sedersi a un tavolo con il governo

A Capri, infine, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, fa un appello a misure dalla «visione politica industriale a lungo termine». Con l’avvicinarsi del voto, non servono «mancette elettorali», ribadisce

(da agenzie)