PRESIDI IN CALABRIA, MOLISE E BASILICATA

Continuano i blocchi alla circolazione nel Sud Italia per le proteste degli autotrasportatori a causa dell’aumento del prezzo del carburante. Dalla mattina di lunedì 19 ottobre la circolazione è rallentata o addirittura bloccata lungo importanti snodi autostradali tra l’A1e l’A30 in Campania. In Calabria situazione simile in provincia di Cosenza, dove è stato attivato un nuovo presidio nel Comune di Fuscaldo sulla statale nel tirreno cosentino. Presidi di tir anche in tutti gli ingressi di Potenza in Basilicata. Infine, in Sicilia presidi in tutti i porti della regione, mentre rimane libero il transito via terra dell’ortofrutta nello Stretto di Messina. La situazione più critica rimane però in Molise dove camion, tir e trattori hanno raggiunto il centro di Campobasso per manifestare contro il caro carburante. I manifestanti indossano gilet gialli con slogan come «Anche il Sud è Italia». Le proteste andranno avanti almeno fino al 20 ottobre, quando è stato convocato un incontro con il ministro dei trasporti Matteo Salvini.

Quali sono i disagi e le strade bloccate al Sud

Sulla A1 Milano-Napoli, infatti, nella notte è stato temporaneamente chiuso il nodo con la A30 Caserta-Salerno per chi proviene da Napoli. Questo blocco ha causato chilometri di code tra Villa Literno- Pomigliano e la barriera di Napoli Nord e Caserta Nord verso Roma. In Calabria, invece, è stato attivato un nuovo presidio nel Comune di Fuscaldo sulla statale nel tirreno di Cosenza. All’alba decine di Tir hanno raggiunto un punto di ritrovo vicino a un distributore di carburante, occupando la carreggiata in direzione Sud. A Potenza, in Basilicata, ci sono invece presidi sul raccordo dell’autostrada Potenza-Sicignano degli Alburni, mentre nella regione la situazione nei distributori di carburante è tornata quasi alla normalità.

Cosa sta succedendo in Molise

La situazione più delicata si registra in Molise dove in diversi supermercati ci sono seri problemi di approvvigionamento, con scaffali vuoti soprattutto nei reparti di frutta, verdura e panetteria. Queste difficoltà sono dovute alle mancate consegne per via delle mobilitazioni che da giorni interessano il Molise e la Puglia e che sono proseguite anche nella mattinata del 19 ottobre. Camion, tir e trattori sono arrivati per manifestare a Campobasso provocando disagi alla circolazione. Questi avevano addosso gilet gialli con slogan come «Anche il Sud è Italia», «Il lavoro che muove l’Italia» e «Agricoltura è vita».

(da agenzie)