“COSTRUIAMO INSIEME UNA LISTA UNICA CHE PARTECIPI INSIEME ALLE PRIMARIE E ALLE ELEZIONI POLITICHE PER FAR VINCERE IL CENTROSINISTRA” … FINALMENTE QUALCUNO CHE PROVA A COSTRUIRE E NON A DIVIDERE. SARANNO COSI’ OTTUSI DA METTERE VETI E CORRERE DA SOLI O AVRANNO FINALMENTE CAPITO CHE BISOGNA UNIRSI PER AVERE QUALCHE CHANCE?

“Noi domani presenteremo le nostre proposte al centrosinistra ed elettori, Iv ha già presentato le proprie proposte, Onorato presenterà le sue nei prossimi giorni, Primavera di Spadafora sta lavorando alle sue come +Europa. Mando un invito a tutti i protagonisti del centrosinistra fuori dalla foto del campo largo a trovare una sintesi tra di noi con generosità e presentarsi uniti. E’ il momento della generosità poi il modo si trova”. Così Ernesto Maria Ruffini, leader di Più Uno, a ‘Porta a porta’ in onda stasera.

Mando un invito a tutti i protagonisti del centrosinistra fuori dalla foto del campo largo, Iv, +Europa, Centro democratico, Progetto civico, Partito socialista, Primavera, a trovare una sintesi tra di noi con generosità per poterci presentare uniti. È il momento della generosità, poi il modo si trova insieme”.

‘Rivolgo oggi un appello a tutti i leader dei partiti e dei movimenti che sono fuori dal campo largo: costruiamo insieme l’aggregazione più ampia possibile per far vincere il centrosinistra alle prossime elezioni. Lo ribadirò domani, quando con Franco Gabrielli presenteremo le proposte di Più Uno per la piattaforma programmatica del centrosinistra”.”È il momento in cui ciascun soggetto del centrosinistra metta sul tavolo le proprie idee. Italia Viva lo ha già fatto con la primaria delle idee, nei prossimi giorni e settimane lo faranno Progetto Civico Italia di Alessandro Onorato, Primavera di Vincenzo Spadafora, +Europa di Riccardo Magi, Centro Democratico di Bruno Tabacci e il Partito Socialista di Enzo Maraio”.

“Tutti i soggetti che sono fuori dalla foto del campo largo devono trovare un punto di sintesi, per dare un contributo di sostanza e anche numerico alla vittoria del centrosinistra e per portare nuovi elettori a riconoscersi in una nuova offerta politica del centrosinistra, forte e credibile”, ha proseguito. “Per questo è importante vederci e confrontarci, per offrire una proposta programmatica unitaria e, con generosità, costruire una lista unica che partecipi insieme alle primarie e alle elezioni politiche. Perché la vera partita saranno le ‘secondarie’: le politiche del 2027”.

(da agenzie)