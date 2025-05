IL BOEING 777 DIRETTO A KUALA LUMPUR FU ABBATTUTO DA UN MISSILE TERRA ARIA BUK: MORIRONO TUTTE LE 298 PERSONE A BORDO, E ORA MOSCA DOVRÀ RISARCIRE LE FAMIGLIE… I RIBELLI FILO RUSSI DEL DONBASS, ALLORA, SOSTENNERO CHE L’AEREO ERA STATO ABBATTUTO DA UN JET UCRAINO



L’agenzia delle Nazioni Unite per l’aviazione civile non ha dubbi: responsabile dell’abbattimento dell’Mh17 della Malaysia Airlines – avvenuto il 17 luglio del 2014 nei cieli sopra all’Ucraina – sarebbe la Russia. Di qui la richiesta a Mosca di “risarcire” le famiglie delle vittime

Il Boeing 777, partito da Amsterdam e diretto a Kuala Lumpur, era stato abbattuto da un missile terra-aria Buk di fabbricazione russa causando la morte delle 298 persone a bordo, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Tra le vittime 196 olandesi, 43 malesi e 38 australiani.il Boeing 777 della Malaysia Airlines – in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur – si è schiantato nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale, dove i ribelli separatisti filo-russi stavano combattendo contro le forze ucraine.

Un tribunale olandese ha condannato in contumacia nel 2022 tre uomini all’ergastolo tra cui due russi, ma Mosca – che ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella tragedia – ha rifiutato di estradarli. per il loro ruolo nella distruzione dell’aereo.

Gli inquirenti internazionali hanno sospeso le indagini sul caso lo scorso anno, affermando che non c’erano prove sufficienti per identificare altri sospettati.

Il Consiglio dell’organizzazione, con sede a Montreal, in Canada, ha affermato che i reclami presentati da Australia e Paesi Bassi in merito al volo della Malaysia Airlines erano “fondati in fatto e in diritto”.

Questa è la prima decisione del Consiglio dell’organizzazione “nel merito di una controversia tra Stati membri”, sottolinea il comunicato diffuso dall’Icao.

“La Federazione russa non ha rispettato i suoi obblighi alla luce del diritto aereo internazionale per la distruzione dell’Mh17 della Malaysia Airlines nel 2014”, ha stimato l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

L’allora presidente ucraino, Petro Poroshenko, definì l’accaduto un “atto terroristico”. I ribelli filo-russi nella zona affermarono che l’aereo di linea era stato abbattuto da un jet militare ucraino e il presidente russo Vladimir Putin dichiarò che l’Ucraina “ha la responsabilità”.

Il giorno seguente, l’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama disse che l’aereo fu abbattuto da un missile lanciato da un territorio controllato dai separatisti e che i ribelli non sarebbero stati in grado di colpirlo senza l’appoggio russo.

