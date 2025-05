LA PROFESSORESSA RIFILA UNA NOTA AGLI STUDENTI E IL SENATORE DI FRATELLI D’ITALIA, ALBERTO BALBONI, PRESENTA UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE A VALDITARA PRENDENDOSELA CON L’INSEGNANTE CHE AVREBBE SEQUESTRATO IL TELEFONO A UN ALUNNO PERCHÉ SUL DISPOSITIVO C’ERA L’ADESIVO DI “AZIONE STUDENTESCA”, L’ORGANIZZAZIONE GIOVANILE DI FDI, ILLAZIONE SMENTITA DALLA SCUOLA



Dall’aula di una scuola di Cento, nel Ferrarese, a quella del Senato: un provvedimento scolastico diventa un caso politico. A sollevarlo – riportano la Nuova Ferrara e il Resto del Carlino – è il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, che ha annunciato una interrogazione al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, su un episodio a suo dire “gravissimo”, ovvero un cellulare tolto a un ragazzo di un istituto superiore solo perché, a suo dire, aveva sul retro un adesivo di Azione Studentesca, l’organizzazione giovanile del partito di Giorgia Meloni.

Ricostruzione diversa quella della scuola: secondo quanto riferito da docente e dirigente dell’istituto l’episodio va inserito in un quadro più ampio, ovvero l’intera classe che aveva preso una nota perché – tra i vari comportamenti molesti – aveva anche inneggiato a Hitler, al Duce, auspicando pure la riapertura dei forni crematori. Il tutto sarebbe accaduto l’altro ieri mattina.

“La professoressa – si legge nella nota diffusa dal senatore – si è sentita in dovere di spiegare al giovane studente” che quello di Azione Studentesca “era un simbolo ‘fascista’ e che lui non si rendeva conto di cosa esso significasse. Come non bastasse la professoressa non ha voluto restituire il telefono allo

studente, obbligandolo ad attendere l’insegnante dell’ora successiva per riaverlo”.

Episodio “inaccettabile” per il senatore.

A replicare è la preside dell’istituto di Cento, l’Isit Bassi Burgatti, Annamaria Barone Freddo, dopo aver approfondito quanto accaduto. La vicenda non riguarda un solo studente, bensì l’intera classe.

L’insegnante, una volta entrata in aula, si sarebbe trovata di fronte a una situazione grave, con gli alunni che urlavano, mimavano gesti sessuali, e pronunciavano frasi inneggianti Hitler, il Duce, come “Riapriamo i forni crematori”.

La docente ha quindi messo una nota a tutta la classe, approvata dalla dirigente. Quanto all’episodio del cellulare, la dirigente precisa che all’ingresso in aula tutti gli studenti sono costretti a lasciare i telefoni in un cestino per poi riprenderli solo a fine lezione. “Di certo, da quanto mi è stato raccontato, la questione non è legata a un simbolo presente sul cellulare, il problema è ben più grave ed è a monte”.

