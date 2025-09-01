“UNA TRAGEDIA PER CHI CREDE ANCORA NELL’OCCIDENTE. SOLO L’UNITÀ EUROPEA, LA DISPONIBILITÀ DELLE DEMOCRAZIE DEL VECCHIO CONTINENTE AD ASSUMERSI RESPONSABILITÀ MAGGIORI RISPETTO AL PASSATO, PUÒ FAR APRIRE GLI OCCHI ALL’ALLEATO”. IL CONTRARIO DI QUELLO CHE VUOLE LA MELONI, STRENUAMENTE CONTRARIA AI “VOLENTEROSI”

L’attacco più feroce a Trump, sui quotidiani di oggi, non si legge sul “manifesto” oqualche altra testata terzomondista, ma su uno dei pezzi di carta prediletti da Giorgia Meloni.

A Palazzo Chigi, quando è arrivata la mazzetta con in cima i quotidiani di Angelucci, grande è stata la sorpresa. Sul “Giornale”, diretto dal biografo della Ducetta, Alessandro Sallusti, campeggiava un ottimo articolo di quel vecchio volpone di Augusto Minzolini, intitolato “I limiti della presidenza Trump e il rischio del secolo cinese”.

Roba da far drizzare gli otoliti alla premier, che non riesce a rinnegare la sua amicizia con Trump nemmeno di fronte alla fregatura colossale dei dazi.

Scrive “Minzo”: “La politica di Trump ha allontanato le due sponde dell’Atlantico, ha allentato il legame tra Usa e Europa che è sempre stato la spina dorsale dell’Occidente. Con la sua politica dei dazi e degli aiuti militari dispensati a suon di dollari agli alleati, il presidente USA ha sostituito il cemento dei valori di libertà e di democrazia con il denaro, il bieco interesse, logorando l’unità ideale di questa parte del mondo.”

E ancora: “Una tragedia per chi crede ancora nell’Occidente. […] solo l’unità europea, la disponibilità delle democrazie del vecchio continente ad assumersi responsabilità maggiori rispetto al passato, può far aprire gli occhi all’Alleato. Può cambiare il copione di una narrazione che sembra avviata ad un epilogo fatale.

C’è bisogno, insomma, che sulla scena del nuovo ordine mondiale oltre all’irrompere del nuovo Sud Globale nasca una nuova superpotenza, cioè un’Europa che abbia contezza dei propri mezzi economici, militari e diplomatici, per dar vita ad un nuovo partenariato occidentale.” Esattamente il contrario di ciò che predica la Ducetta, strenuamente contraria all’iniziativa dei “Volenterosi” europei in Ucraina

