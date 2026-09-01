PRIMARIE: SCHLEIN DAVANTI A CONTE CON AMPIO MARGINE, SILVIA SALIS SEMPRE CON ALTA PERCENTUALE… GLI ELETTORI DEL CAMPO LARGO IN MAGGIORANZA CONTRARI ALE PRIMARIE

Fratelli d’Italia è stabile al 26,5%, mentre il Partito Democratico scende al 21,1% (-1,1%). Futuro Nazionale sale all’8,1% (+0,2%) e si conferma davanti a Forza Italia, al 7,3% (+0,2%). Il Movimento 5 Stelle cresce al 13,2% (+0,6%). La Lega recupera al 5,1% (+0,7%), Alleanza Verdi-Sinistra è al 5,9% (+0,1%), Italia Viva al 2,2% (-0,2%), mentre +Europa è stabile all’1,6%, Noi Moderati all’1,0% (+0,1%).

Sono i dati dell’ultimo sondaggio YouTrend per SkyTG24* sulle intenzioni di voto degli italiani che fotografano l’altalena dei partiti, rispetto alla precedente misurazione del 4 settembre.

Quanto valgono centrodestra e campo largo

Quanto vale la maggioranza in questo scenario? Stando alla rilevazione il blocco di governo (FdI, FI, Lega, NM) si colloca al 39,9%. Se includiamo Roberto Vannacci, l’alleanza salirebbe al 48%. L’area giallorossa (PD, M5S, AVS) si attesta al 40,2%, che sale al 44,0% includendo Italia Viva e +Europa. Nell’area centrista Azione scende al 3,4% (-0,5%) e Italia Viva al 2,2% (-0,2%), mentre +Europa è stabile all’1,6%. Il Partito Liberaldemocratico è all’1,1% (-0,2%) e Ora! stabile all’1,1%. L’area degli astenuti e indecisi è al 34,1% (+0,5%).

Centrodestra, più di uno su due favorevole all’ingresso di Vannacci

Interessante l’approfondimento sugli elettori di centrodestra a cui è stato chiesto se fossero favorevoli all’ingresso di Vannacci nella coalizione. Ebbene il 51% ha risposto positivamente, contrari il 31% mentre il 18% non si sbilancia.

Nel dettaglio il 59% degli elettori di FdI è favorevole all’idea di allargare il centrodestra a Vannacci (i contrari sono il 29% e il 12% non sa), lo è il 56% di quelli di Futuro Nazionale (mentre i contrari sono il 28% e il 16% non sa), mentre fra gli elettori di FI, Lega e Nm prevalgono i contrari (40%, contro il 30% di favorevoli e il 30% di indecisi), pur con una base campionaria ridotta.

Dei contrari – secondo la rilevazione – il 18% confermerebbe comunque il proprio voto, mentre il 13% cambierebbe voto o si asterrebbe. La quota di chi cambierebbe voto o si asterrebbe è del 12% fra gli elettori di FdI, e sale al 18% fra quelli di Lega, Forza Italia e Noi Moderati, dove una parte rilevante dell’elettorato si mostra contraria all’alleanza.

Si tratta – secondo l’istituto – di circa 1,8 milioni di elettori che potrebbero spostarsi soprattutto verso l’astensione in caso di alleanza allargata a FnV. I potenziali elettori di FN sono soprattutto uomini (11,9% contro il 3,9% fra le donne) e giovani (13,2%).

Elly Schlein favorita come candidata premier del campo largo

Vediamo invece quali sono i movimenti nel campo largo. Elly Schlein è favorita come possibile candidata premier per il centrosinistra, seguita da Giuseppe Conte e dalla sindaca di Genova Silvia Salis, sia ipotizzando uno scenario di alta affluenza (61% di votanti tra elettori Pd, Avs e M5s), che di bassa affluenza (34%) alle primarie. Nel primo caso, la leader Dem otterrebbe circa il 31% dei voti, Conte il 27% e Salis il 17%. Nello scenario di bassa affluenza Schlein è al 38,6%, Conte al 22,3% e Salis al 20,7%.

Fra gli elettori del PD, Elly Schlein raccoglie il 55% delle preferenze, mentre fra quelli del M5S Giuseppe Conte è scelto in modo quasi plebiscitario (95%).

Nell’area centrista Silvia Salis è la candidata più votata con il 49%, davanti all’insieme degli altri candidati (51%).

Fra gli elettori di Pd, Avs, MoVimento Cinque Stelle e dell’area centrista, il 41% vorrebbe che il candidato premier fosse il leader del partito più votato alle politiche, il 26% preferirebbe le primarie e il 25% un accordo fra i leader. L’8% non si esprime.

I giudizi sul governo

In calo del 3% – rispetto all’ultima rilevazione del 4 settembre – i giudizi positivi sul governo Meloni che si attestano al 33%, quelli negativi restano al 59% e gli indecisi salgono all’8% (+3%). Il saldo negativo si allarga di 26 punti. Fra gli elettori di centrodestra – secondo la rilevazione – l’apprezzamento è all’82% (93% fra quelli FdI), nel campo largo i giudizi negativi raggiungono il 90%. Tiepidi gli elettori di Futuro Nazionale, divisi fra 54% di positivi e 46% di negativi. Nell’area centrista i negativi sono al 77%.

Bollo auto manovra elettorale per il 58%

Nello specifico: cosa pensano gli italiani della cancellazione del bollo per le auto sotto gli 80 Kw? Il 33% la considera una misura positiva, che aiuta concretamente le famiglie in difficoltà, mentre il 58% la giudica negativamente, come un modo per raccogliere facile consenso in vista delle elezioni politiche. Il 9% non si esprime. Nel centrodestra la quota dei favorevoli sale al 71%. Nel Campo Largo la norma è bocciata dal 91%, con punte del 95% fra gli elettori Pd.

Un italiano su due vuole fermare l’invio di armi all’Ucraina

Un capitolo del sondaggio di YouTrend riguarda la guerra in Ucraina. Il 34% degli italiani ritiene che l’Italia dovrebbe smettere di inviare armi e finanziamenti all’Ucraina assumendo una posizione neutrale (-4% rispetto a dicembre 2025), il 16% vorrebbe fermare le armi mantenendo il sostegno economico (-1%), il 24% continuare a inviare armi senza truppe (-2%) e il 6% aumentare il sostegno militare anche con l’invio di truppe (-1%). Probabilmente grazie alla minore centralità del tema nel dibattito, crescono di 8 punti gli indecisi, al 20%. Complessivamente, aggregando le opzioni, il 50% vorrebbe interrompere l’invio di armi, contro il 30% favorevole a proseguire il sostegno militare. Il centrodestra è diviso, con il 33% a favore del sostegno militare, il 44% per lo stop alle armi e il 23% di indecisi; anche nel Campo Largo il quadro è frammentato (43% contro 46%). Il fronte della neutralità è nettamente prevalente fra gli elettori di Futuro Nazionale (80%, contro il 31% del resto del centrodestra) e del M5S (65%). Prevale invece l’invio di armi senza truppe tra gli elettori PD (49%) e dell’area centrista (53%).

(da agenzie)