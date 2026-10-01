UNA BIMBA DI 12 ANNI, COLPITA DAI PROIETTILI, È RICOVERATA IN CONDIZIONI GRAVISSIME IN OSPEDALE… IL KILLER, UN 39ENNE GIÀ NOTO ALLE FORZE DELL’ORDINE, È STATO ARRESTATO SUBITO DALLA POLIZIA. IL SINDACO DI TRAPPES, ALI RABEH, HA PARLATO DI UN ATTENTATO A “CONNOTAZIONE RAZZISTA, PROBABILMENTE ISLAMOFOBO”

Un uomo ha aperto il fuoco oggi a bordo di un’auto contro persone di origine migrante nei pressi di Parigi, in un attacco “terroristico” e presumibilmente “razzista”, secondo le autorita’, che ha lasciato un morto e cinque feriti.

L’autore dell’attacco e’ stato arrestato. “Si tratta chiaramente di un crimine terroristico, e’ un atto estremamente grave”, ha denunciato il ministro dell’Interno, Laurent Nunez, che da Trappes ha dato un bilancio di un morto e cinque feriti. Il sindaco di Trappes, Ali Rabeh, ha denunciato da parte sua “un attentato a connotazione razzista, probabilmente islamofobo”, e ha chiamato alla “de-escalation”.

I fatti sono avvenuti verso le 10,30 a Trappes e La Verrie’re, a sud-ovest di Parigi, e l’uomo e’ stato rapidamente arrestato a pochi chilometri, nella localita’ di Coigne’res, secondo una fonte della polizia. Cinque agenti “hanno arrestato l’autore molto rapidamente” e “probabilmente hanno interrotto quel tour assassino”, che “e’ durato poco meno di un quarto d’ora”, ha spiegato Nunez.

L’uomo “sparava palesemente a caso e con la voglia di provocare una carneficina”, in diversi quartieri della citta’, ha assicurato Rabeh alla rete

L’appartamento di Kevin T., l’individuo sospettato della sparatoria che ha causato un morto e diversi feriti questa mattina a Trappes, vicino a Parigi, era stato trasformato in una “trappola con bombole di gas”: è quanto riferiscono fonti concordanti citate dal giornale Le Figaro. Sempre secondo il quotidiano, al momento del fermo l’uomo era in possesso di una pistola mitragliatrice, lacrimogeni ma anche cocaina.

(da agenzie)