IL MINISTRO DELLA DIFESA BORIS PISTORIUS: “LA RUSSIA SI STA PREPARANDO PER UN’ALTRA GUERRA. NON È ALLARMISMO QUANDO DICO CHE IL NOSTRO STILE DI VITA È IN PERICOLO”



Il ministro della Difesa Boris Pistorius (SPD) ha detto chiaramente al termine di una conferenza dell’esercito a Berlino, riferendosi ad attacchi informatici e campagne di disinformazione, che “sono segnali premonitori. Non si tratta più di scenari astratti. La Russia si sta preparando per un’altra guerra” e “non è allarmismo quando dico che il nostro stile di vita è in pericolo”.

In un video messaggio il Cancelliere Merz ha sottolineato “non abbiamo tempo da perdere” annunciando “vogliamo fare delle Bundeswehr l’esercito convenzionale più forte dell’Unione Europea, come si addice a un Paese delle nostre dimensioni e delle nostre responsabilità”.

Il governo tedesco vuole ristrutturare radicalmente le forze armate. In un’intervista alla ZdF anche il CEO di Rheinmetall Armin Papperger ha attestato che i programmi intrapresi dal Governo, per numero di veicoli e quantità di munizioni acquistate, condurranno la Germania ad avere l’esercito convenzionale più forte d’Europa entro il 2029.

Restano però ancora irrisolti problemi legati al reclutamento, espansione delle capacità di alloggio e addestramento. A fine ottobre il Ministero della difesa ha disposto la sospensione della conversione di 187 immobili militari a scopi civili e bloccato la dismissione di altri 13 ancora gestiti dalle forze armate.Le truppe attive nell’esercito tedesco contano poi 182.357 soldati in

uniforme e 81.073 civili, ma per coprire le necessità NATO è fissata una soglia di 260mila soldati in uniforme e 200mila riservisti entro il 2035. Il Ministro della difesa Boris Pistorius (SPD) pianifica l’invio di una lettera a tutti i militari temporanei e di carriera, incoraggiandoli a prolungare il loro servizio, e invitare gli ex soldati ad entrare nelle riserve.C’è peraltro ancora contrasto sul modello di nuovo reclutamento: a base volontaria individuato dal Ministro, o pieno ritorno alla coscrizione obbligatoria auspicato dalla CDU/CSU e ribadito ancora recentemente da Thomas Röwekamp (CDU), presidente della Commissione difesa del Bundestag.

L’Ispettore Generale delle forze armate Carsten Breuer si è speso invece per un ritorno alla coscrizione obbligatoria senza sorteggi; deve essere garantito che la Russia non creda di poter vincere una guerra con la NATO, “la guerra in Ucraina è la nostra maestra”.

Contrari alla coscrizione però rappresentanti giovanili, come Daniela Broda presidentessa del Consiglio federale tedesco della gioventù (DBJR). La legge dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2026; il Bundestag ha già tenuto la prima lettura ed il 10 novembre è prevista un’audizione parlamentare con esperti.

Rheinmetall già lo scorso anno ha realizzato un fatturato di circa 9,8 miliardi di euro e con l’acquisizione quest’anno dei quattro cantieri navali della Naval Vessels Lürssen (NVL) di Brema, Wolgast, Amburgo e Wilhelmshaven, che producono anche fregate e corvette per la Marina tedesca, ha aggiunto ancora circa 1 miliardo di euro.

Friedrich Lürssen, capo della holding dell’omonima azienda a conduzione familiare, ha dichiarato di aver voluto aprire con la cessione la strada al consolidamento dell’industria della difesa tedesca.

La NATO deve inoltre rafforzare il fianco orientale e Rheinmetall sta costruendo due stabilimenti in Bulgaria e uno in Romania. L’azienda ha poi anche appena inaugurato i lavori di una fabbrica di munizioni in Lituania. L’azienda di Düsseldorf svolge ormai un ruolo cruciale nel settore delle munizioni così come in quello dei veicoli per proteggere il fianco orientale dell’Alleanza.

È coinvolta anche nella produzione del caccia statunitense F-35 e produce droni e presto satelliti militari. Uno stabilimento di componenti per l’industria automobilistica a Neuss viene gradualmente convertito alla produzione in una joint venture con la finlandese Iceye Space Solutions; Rheinmetall detiene il 60% e la società finlandese il 40%.

(da agenzie)

This entry was posted on domenica, Novembre 9th, 2025 at 20:19 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.