IL TUTTO MENTRE ALL’ONU I LEADER MONDIALI DISCUTEVANO DELLE CRISI GEOPOLITICHE ALL’ASSEMBLEA ONU … LA DUCETTA ORMAI È ENTRATA IN CAMPAGNA ELETTORALE: NELLE ULTIME DUE SETTIMANE HA UTILIZZATO L’AEREO DI STATO IN TRE OCCASIONI

Le opposizioni l’hanno presa di mira per aver disertato l’assemblea delle Nazioni Unite, a New York. Ma alla fine su un aereo di Stato ci è salita lo stesso. Per partecipare alla Dinner Gala di apertura della settimana della moda a Milano.

Ha preso a macinare miglia di volo come mai prima Giorgia Meloni. Proprio mentre il dibattito politico va assumendo i toni della campagna elettorale. E non tanto per missioni all’estero, come nei primi 4 anni da premier, ma per trasferte nazionali che fanno parlare di “campagna elettorale” itinerante i suoi detrattori.

Incluso un recordman di voli blu come Matteo Renzi, che è anche l’ultimo inquilino di Palazzo Chigi a essere atterrato a Milano per la Fashion Week.

Secondo Flightradar24 e Flightaware, siti che tracciano in tempo reale i voli di tutto il mondo, mercoledì 23 settembre la premier è salita alle 18.58 su uno dei Gulfstream VC-650A presidenziali di base a Ciampino. Lì dove ha fatto ritorno quattro ore e 21 minuti più tardi, alle 23.19.

Nel mezzo: l’accoglienza a Palazzo Reale da parte del sindaco di Milano, Beppe Sala; le foto di rito; e la cena stellata (terrina di melanzane con caprino e salsa al basilico, paccheri e cannoncini riempiti al momento) al tavolo con la leggendaria ex direttrice di Vogue America, Anne Wintour, l’ambasciatore statunitense in Italia, Tilman Fertitta, e alcune delle firme più note della moda mondiale.

Se si guardano le ultime due settimane, però, sono tre i voli nazionali compiuti dalla premier, in aggiunta a una trasferta giornaliera in Norvegia, giovedì 17 settembre. Alle 13:36 di venerdì 18 settembre, in particolare, Meloni è salita su un altro Gulfstream diretta a Brescia per le celebrazioni dei 500 anni della Beretta. Con ritorno a Roma quattro ore dopo, alle 17:46.

E la settimana precedente lo stesso Gulfstream, alle 10:09 dell’11 settembre, l’ha accompagnata a Novara, per l’inaugurazione della seconda edizione di Risò, il Festival Internazionale del Riso, nell’Abbazia di Sant’Andrea di Vercelli. Con ritorno a Roma alle 17:45.

Tornando indietro nel tempo per trovare un altro volo “nazionale” della premier bisogna arrivare al 13 luglio, quando ha fatto “scalo” a Palermo per lo svelamento, al Museo del Presente, della Fiat Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992. […]

A leggere i registri degli ultimi tre anni, a ogni modo, appare evidente l’utilizzo prevalente degli aerei blu per le trasferte all’estero da parte della premier. Anche se per ragioni di sicurezza, e per non sottrarre un minuto alle incombenze di Palazzo Chigi, avrebbe avuto diritto a usufruirne – e non l’ha fatto – persino per gli spostamenti privati.

Proprio per questo l’inversione di rotta di questi ultimi giorni spicca ancora di più. A maggior ragione dopo le rivelazioni del Fatto sulla strategia elaborata in vista del voto, a base di tv, comizi e presenza costante sul territorio.

A settembre dell’anno scorso, per esempio, su Flightradar24 risulta un unico trasferimento aereo all’interno del territorio nazionale. Un Roma-Bolzano il 18 settembre per partecipare alla cerimonia di abbattimento del diaframma nel cunicolo esplorativo della Galleria di base del Brennero, al confine con l’Austria.

(da il Fatto Quotidiano”)